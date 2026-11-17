El Banco de Previsión Social ( BPS ) comenzará a implementar desde el 1° de enero de 2027 la nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia , una prestación que unificará cuatro beneficios sociales y aumentará los montos que reciben las familias con niños pequeños en situación de vulnerabilidad.

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La medida, impulsada por el gobierno junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), prevé incorporar a unos 54.000 niños al sistema de transferencias sociales durante 2027 y otorgar prestaciones de hasta $ 10.000 mensuales, según los ingresos y la composición del hogar.

La implementación será gradual y comenzará por los niños de menor edad, con el objetivo de ampliar posteriormente la cobertura a otros grupos.

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Según informó el gobierno, los montos destinados a niños de entre 0 y 3 años aumentarán 82% en promedio respecto de las prestaciones actuales.

Quiénes podrán cobrar la nueva asignación familiar del BPS en 2027

La primera etapa de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia comenzará el 1° de enero de 2027 y estará dirigida especialmente a hogares con niños pequeños y mujeres embarazadas.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que esta primera fase "va a abarcar a los nacidos en el 2025 y 2026, a los que nazcan en el 2027 y a las mujeres embarazadas".

El nuevo sistema dará prioridad a las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y establecerá montos diferenciados según los ingresos y las necesidades de cada hogar.

De acuerdo con lo anunciado, se prevén los siguientes niveles de prestaciones:

Hasta $ 10.000 mensuales: para los beneficiarios de menores ingresos y mayor vulnerabilidad.

Alrededor de $ 6.600: para hogares con un nivel de vulnerabilidad intermedio.

Unos $ 3.300: para hogares con una situación económica relativamente mejor dentro de la población beneficiaria.

Estos valores son referencias anunciadas para las prestaciones y no implican que todas las familias recibirán automáticamente esos montos.

Qué beneficios se unificarán con la nueva asignación familiar

La nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia reunirá cuatro prestaciones que actualmente funcionan por separado:

Asignación Familiar de la Ley 15.084: destinada a trabajadores de la actividad privada que cumplen determinados requisitos.

Asignación Familiar del Plan de Equidad: dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Tarjeta Uruguay Social (TUS): prestación destinada a hogares con dificultades para acceder a productos de primera necesidad.

Bono Crianza: beneficio que complementa la Tarjeta Uruguay Social para apoyar a familias con niños pequeños.

El objetivo del gobierno es simplificar el acceso a las transferencias sociales y evitar que las familias deban gestionar distintos beneficios por separado.

Según explicó Pardo, los cuatro programas existentes alcanzan actualmente a unas 460.000 personas.

Cuánto aumentará la asignación familiar: el ejemplo que presentó el BPS

Para explicar el impacto de la reforma, la presidenta del BPS presentó el caso de una pareja joven que tiene un hijo de un año y espera otro bebé.

Actualmente, ese hogar podría recibir alrededor de $ 12.500 mensuales mediante la combinación de la Asignación Familiar del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

Con la nueva prestación, el monto podría aumentar hasta aproximadamente $ 20.000 mensuales.

"Una pareja joven que ella está embarazada y tienen un niño de un año, hoy probablemente perciban Asignación Familiar del Plan de Equidad, TUS y Bono Crianza, unos $ 12.500. Con este sistema nuevo, que entrarían porque ella está embarazada y tienen un niño de un año, pasarían a percibir en el entorno de unos $ 20.000", explicó Pardo.

La jerarca destacó que el aumento será especialmente significativo para los hogares con niños más pequeños.

"Los montos se potencian de cero a tres años en más de un 80 % en relación a lo que podían cobrar antes, lo cual también cambia porque como antes eran cuatro beneficios dispersos depende la situación de la persona y el hogar", señaló.

Cómo se cobrará la nueva asignación familiar del BPS

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia se pagará mediante medios electrónicos, entre ellos la tarjeta BPS Prestaciones emitida por el Banco República (BROU).

El dinero podrá utilizarse para realizar compras en comercios, con el beneficio de ahorro del IVA.

Según las condiciones anunciadas, los fondos no podrán utilizarse para compras fuera del país.

La nueva prestación contará con recursos presupuestales superiores a US$ 30 millones y forma parte de las medidas del gobierno para reducir la pobreza infantil.

El Poder Ejecutivo estima que, una vez implementado completamente el sistema, la nueva asignación podría contribuir a reducir alrededor de un 25% la pobreza por ingresos en la primera infancia. La implementación comenzará en enero de 2027 y avanzará progresivamente hacia otros grupos de edad.