Barcelona de España mantiene un seguimiento constante sobre las jóvenes promesas del fútbol internacional y uno de los nombres que figura en su radar es el de Juan Rodríguez , el exzaguero de Peñarol de 20 años que milita en Cagliari de Italia y estará a la orden de Diego Forlán para jugar con la selección uruguaya este martes contra República Dominicana.

Según informó el diario catalán Sport, emisarios del conjunto azulgrana estuvieron presentes en La Bombonera durante el triunfo de Uruguay sobre Argentina por 2-1 el pasado viernes con el objetivo de observar de cerca al zaguero formado en los carboneros y con pasaje por Boston River, aunque finalmente no sumó minutos en ese encuentro. Su evolución en el fútbol europeo no pasa desapercibida y en el Camp Nou valoran su proyección a futuro.

El zaguero uruguayo alcanzó el martes 27 de octubre pasado los 25 partidos disputados en la Serie A con la camiseta de Cagliari tras el cruce ante Roma -con el que cayeron de visita 4-2-, lo que activó de forma inmediata una cláusula de objetivos estipulada en su transferencia, otorgándole a Peñarol un ingreso de 500.000 euros (US$ 557.000).

En su adaptación al calcio, resultó determinante la figura de Yerry Mina , compañero de Juan Rodríguez en Cagliari y exfutbolista del propio Barcelona.

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El colombiano asumió un rol de guía dentro y fuera de la cancha para el juvenil uruguayo y para Agustín Albarracín, el otro uruguayo del plantel que fue cedido a Albacete de España.

"Cuando llegué había fecha FIFA y no estaba todo el plantel. Después llegó Yerry Mina y me ayudó a adaptarme. Fue como si me apadrinara un poco", reconoció Rodríguez en diálogo con ESPN.

Cabe recordar que la venta inicial de Juan Martín Rodríguez de Peñarol a Cagliari se cerró en un monto global de US$ 4.800.000.

En dicha operación, Boston River percibió un 20%, mientras que Peñarol -institución donde el futbolista completó su proceso de formación- no solo se reservó un 20% de la plusvalía ante una futura transferencia internacional, sino que también incluyó premios por rendimiento y presencias.

Juan Martín Rodríguez debutó el 6 de octubre mes con la selección uruguaya mayor, dirigida por Diego Forlán, en la goleada 6-1 ante India en Calcuta.

Por ahora, el interés de Barcelona no se tradujo en una negociación formal, pero el nombre de Juan Rodríguez ya está anotado entre los zagueros jóvenes con mayor proyección del mercado europeo.