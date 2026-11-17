El uruguayo Joaquín Piquerez se transformó en una preocupación para la recta final de la temporada para Palmeiras, ya que llegó de la selección uruguaya de Diego Forlán en forma anticipada, pero con una lesión y no podrá jugar ante Cruzeiro este miércoles -como era intención del club- por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.
Preocupación en Palmeiras, ya que pese a llegar a un acuerdo con la AUF para liberar a Joaquín PIquerez tras vencer a Argentina, el jugador llegó lesionado
El lateral izquierdo se perderá el partido de este miércoles contra Cruzeiro por la fecha 35 del Brasileirao y el club paulista quiere reservarlo para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, el sábado 28 en Montevideo