El uruguayo Joaquín Piquerez se transformó en una preocupación para la recta final de la temporada para Palmeiras, ya que llegó de la selección uruguaya de Diego Forlán en forma anticipada, pero con una lesión y no podrá jugar ante Cruzeiro este miércoles -como era intención del club- por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

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Palmeiras sumó un nuevo dolor de cabeza para la recta decisiva de la temporada. El lateral izquierdo sintió una molestia durante el amistoso que Uruguay le ganó 2-1 a Argentina en La Bombonera el pasado viernes por la fecha FIFA de noviembre, y al llegar a Brasil, pasó por una reevaluación y se le diagnosticó una lesión en el muslo derecho.

Esta vez, el esfuerzo no valió la pena, debido a la lesión Joaquín Piquerez ya regresó a San Pablo y estuvo en la Academia de Fútbol este sábado para iniciar el tratamiento de la lesión. Este había sido un pedido especial del club paulista que llegó a un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para que no jugara este martes ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, como informó Referí.

Palmeiras quería contar con el lateral para el enfrentamiento contra Cruzeiro de este miércoles, por la 35ª fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.