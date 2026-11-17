Gerard Piqué , ex futbolista del Barcelona y propietario del Andorra , cuestionó la sanción de 12 partidos que recibió Jesús Owono , golero de su equipo, por el choque con el delantero del Tenerife , Jesús de Miguel , quien murió como consecuencia del impacto durante el encuentro.

El exdefensor del Barcelona y entre otros consideró que el futbolista de su club fue responsabilizado injustamente por un desenlace fatal que, según su interpretación, se produjo en un accidente de juego.

Mediante sus redes sociales, Piqué expresó su disconformidad con la decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y sostuvo que la sanción debería contemplar la acción protagonizada por el arquero, independientemente de las consecuencias que tuvo posteriormente.

"Imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias" , remarcó en primera instancia el ex defensor.

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Piqué apeló a una experiencia personal que tuco durante su etapa como futbolista para explicar por qué considera que Owono no debería ser señalado como responsable de la tragedia: recordó un choque que protagonizó con Víctor Valdés durante un partido entre Barcelona y Chelsea.

"Yo choqué con mi propio portero, con Víctor Valdés, en una situación muy parecida. Son dos cuerpos que van a mucha velocidad, en sentido contrario, mirando a la pelota y que de golpe chocan. Y uno siempre sale más mal parado que el otro", relató.

Gerard recibió un golpe muy fuerte en su cabeza al punto que perdió el conocimiento de las cosas y tuvo que ser trasladado a un hospital: "Yo no me acuerdo de nada hasta que despierto en el hospital ingresado. No por eso Víctor Valdés es el culpable, ni mucho menos. Y si hubiera pasado algo peor, tampoco lo hubiera sido".

Por último, Piqué reconoció que la muerte de Jesús de Miguel lo afectó especialmente por haber estado presente en el estadio del Tenerife cuando ocurrió el hecho: "Cuando bajé al vestuario y vi la reacción de nuestros jugadores, entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida a todos los que estábamos ahí", recordó.

"Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien, porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente", sentenció.