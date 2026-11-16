La selección uruguaya que dirige Diego Forlán en forma interina hasta marzo cerrará este martes 17 de noviembre a la hora 20.30 con un amistoso frente a República Dominicana en el Campus de Maldonado su recorrido en este año 2026.

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Tras la eliminación en primera fase del Mundial 2026 bajo la gestión del argentino Marcelo Bielsa, la selección completará un año marcado por el dolor de la rápida salida del torneo de FIFA y por el resurgir en los últimos cuatro partidos bajo la dirección técnica de Forlán.

En las fechas FIFA de setiembre y octubre, Uruguay perdió con Japón y le ganó a Corea del Sur e India , y la semana pasada en la ventana de noviembre derrotó a Argentina 2-1 en La Bombonera.

El quinto partido de Forlán será este martes ante Dominicana, que se encuentra en la posición 135 del ranking FIFA.

Maximiliano Araújo se transformó en el amuleto de Diego Forlán: seis goles en cinco meses con la selección uruguaya

Para volver a creer: el triunfo que Diego Forlán necesitaba en la selección uruguaya, la cuota de suerte, el segundo golpe a Argentina y el resurgir celeste

Dónde ver el partido Uruguay vs Dominicana

El encuentro de la selección uruguaya se podrá ver a través de todos los cables y por streaming en AUFTV.

Las entradas para Uruguay vs Dominicana están agotadas

Ya no quedan boletos disponibles para el partido de este martes. La AUF agotó todas las localidades.

Forlán tendrá tres bajas para la despedida de Uruguay

La selección tendrá tres bajas con relación al equipo que venció a Argentina.

La primera será la de Joaquín Piquerez, quien fue liberado por la selección porque el sábado 28 de noviembre jugará la final de la Copa Libertadores con Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata.

Además, Forlán entregó a Flamengo a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, que el club pidió para afrontar los últimos partidos claves de la temproada.

Ahora el entrenador tiene un plantel con 25 futbolistas, que entrenan en el Complejo de la AUF.

Varela, Piquerez y De Arrascaeta fueron titulares ante Argentina.