Diego Aguirre explicó por qué dejó de suplente a Leonel Jaime en Peñarol ante Defensor Sporting y por qué sacó a Javier Cabrera cuando era el mejor

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, sorprendió este domingo al relegar al banco de suplentes al argentino Leonel Jaime para el partido que su equipo terminó empatando 1-1 ante Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura.

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"Buscamos alguna variante para encontrar alternativas, para tener más presencia en el área, justamente para buscar variantes, porque nos estaba faltando bastante gol y lo intentamos por ahí", expresó Aguirre en una conferencia de prensa de dos minutos que dio en el estadio Luis Franzini.

Consultado por el mismo tema por la televisión dijo después: "Buscamos la alternativa de buscar con dos nueves para encontrar más presencia en el área, fue una variante. Seguimos buscando lo mejor, llegar fuertes a las finales, pero primero hay que clasificar el jueves".

Ese día, Peñarol jugará de local, con hinchas luego de terminada la sanción por los incidentes del clásico con Nacional, ante Cerro Largo y un triunfo le asegurará la Tabla Anual.

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"Ha sido un año difícil, no pudimos cerrar el año hoy, hay que cerrarlo el jueves", dijo en la conferencia.

"Creo que el equipo mostró buena actitud, por momentos jugamos bien, hicimos merecimientos. Hay partidos que no merecés y sacás más de lo que merecés, y otros, como hoy, que hacés todo para ganar, pero no se nos dio", expuso.

"No hay nada que reprocharle a los jugadores, este es el camino, hay que ganar la Anual el jueves", remarcó.

En determinado momento de la conferencia un hincha de Peñarol gritó desde lo lejos: "Andate Aguirre".

Con la salida de Jaime, Aguirre apostó sorpresivamente de nuevo a Javier Cabrera, como titular, a pesar de que últimos rendimientos habían sido muy bajos.

Sin embargo, el Cangrejo fue el mejor jugador de la cancha. No menos sorpresiva fue la decisión de sacarlo a los 10 minutos del segundo tiempo.

"Cuando entra uno sale otro y tenés que encontrar de mover a los jugadores", explicó.

Por último, Aguirre habló del horror defensivo que cometió Lucas Ferreira en la última jugada del partido y que le permitió a Xavier Biscayzacú darle la igualdad a Defensor Sporting.

"Fue un accidente, un error, estamos juntos cuando las cosas salen bien, creo que había hecho un muy bien partido y son esas fatalidades que hay en el fútbol, le tocó cometer un error".

Luego ahondó en ese concepto para la TV: "Cosas del fútbol, hicimos un buen partido, merecimos. No tuvimos prácticamente situaciones en contra y esa fatalidad, ese error al final nos costó el empate".