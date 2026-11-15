La campaña de Liverpool en el Torneo Clausura 2026 y el undécimo título oficial en los últimos ocho años: vueltas olímpicas en todas las canchas

Liverpool se consagró este domingo campeón del Torneo Clausura y sumó su undécimo título oficial en los últimos ocho años. Los presididos por José Luis Palma están marcando una era en el fútbol uruguayo: sacan mucha ventaja desde la faz directriz, juegan con mentalidad de cuadro grande y nuevamente marcan la diferencia con un entrenador de calidad.

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Con 10 hombres, Liverpool le ganó con gran amor propio 2-1 a Danubio en Jardines, con goles de Ruben Bentancourt y Diego Romero.

Los negriazules protagonizaron una campaña notable de 10 triunfos, tres empates y una sola derrota.

Tras comenzar la temporada apostando por el joven Camilo Speranza , Liverpool pegó un volantazo en la fecha 10 del Torneo Apertura luego de la renuncia de su DT . El director deportivo Gustavo Ferrín se hizo cargo del plantel de forma interina y Jorge Fossati desembarcó en el club debutando con goleada 3-0 ante Danubio en el Parque Viera.

Nacional 0-1 Liverpool por el Torneo Clausura: con personalidad, buen juego, aplomo y jerarquía, el negriazul ganó en el Gran Parque Central

Liverpool 1-0 Peñarol por el Torneo Clausura: la expulsión de Jesús Trindade y el gol de Federico Martínez liquidaron al aurinegro

Sin embargo, los resultados no siguieron acompañando el inicio de la era Fossati. Liverpool cerró el Apertura con derrota ante Wanderers, y en el grupo A del Torneo Intermedio terminó cuarto, a siete puntos del ganador de la serie, Peñarol.

A esa altura del ciclo, Fossati acumulaba tres triunfos, tres empates y tres derrotas. Los hinchas cuestionaban su continuidad y el DT llegó a confesar que no lograba que el equipo hiciera propia su idea de juego.

Tres triunfos consecutivos y cinco fechas sin perder, pusieron a Liverpool en cabeza del Torneo Clausura.

Sin embargo, una dura derrota contra los suplentes de Montevideo City Torque en el Charrúa lo frenó en seco.

La recuperación fue gradual y progresiva. Combinó dos empates y dos triunfos apretados contra rivales que pelearon el descenso (Central Español y Progreso).

Hasta que llegó la hora de la verdad: Peñarol en el Viera y Nacional en el Gran Parque Central. Les ganó a ambos, con autoridad, y goles de Federico Martínez, el jugador más desnivelante de este torneo.

Fecha Rival Cancha Goles de Liverpool 8 de agosto, fecha 1 1-0 a Albion Parque Viera Thiago Brizuela 16 de agosto, fecha 2 4-0 a Defensor Sporting Franzini Ruben Bentancourt, Facundo Barcelo 2, Diego Romero 21 de agosto, fecha 3 4-0 a Cerro Parque Viera Nicolás Garayalde, Federico Martínez, Renzo Machado, Facundo Barcelo, 30 de agosto, fecha 4 1-1 con Cerro Largo Ubilla de Melo Ruben Bentancourt 6 de setiembre, fecha 5 1-0 a Boston River Parque Viera Federico Martínez 14 de setiembre, fecha 6 1-3 con Montevideo City Torque Charrúa Thiago Brizuela 20 de setiembre, fecha 7 0-0 con Racing Parque Viera 27 de setiembre, fecha 8 2-1 a Central Español Palermo Federico Martínez, Facundo Barcelo 3 de octubre, fecha 9 3-2 a Progreso Parque Viera Santiago Milano, Diego Zabala 2 9 de octubre, fecha 10 1-1 con Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel Diego Romero 18 de otubre, fecha 11 1-0 a Peñarol Parque Viera Federico Martínez 25 de octubre, fecha 12 1-0 a Nacional Gran Parque Central Federico Martínez 1° de noviembre, fecha 13 2-0 a Juventud Parque Viera Federico Martínez 2 15 de noviembre, fecha 14 Danubio Jardines del Hipódromo MML Ruben Bentancourt, Diego Romero

Este título es una nueva perla en el collar del Liverpool de José Luis Palma, el dirigente diferente del fútbol uruguayo por su capacidad de gestión, de proyección y de logros tanto deportivos como de crecimiento institucional y de infraestructuras del negriazul.

De su mano, Liverpool ganó el Torneo Intermedio 2019, la Supercopa Uruguaya 2020, el Torneo Clausura 2020, el Torneo Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023, el Campeonato Uruguayo 2023, la Supercopa Uruguaya 2024, el Torneo Apertura 2025 y este Torneo Clausura 2026.

Campeón del Torneo Intermedio 2019 en el Franzini

Con Paulo Pezzolano como entrenador, Liverpool inició su racha de títulos oficiales ganándole una fría tarde del 8 de setiembre de 2019, 5-4 por penales a River Plate, luego de un vibrante empate 2-2.

Ese título lo clasificó a la definición de la Supercopa Uruguaya 2020.

Campeón de la Supercopa Uruguaya 2020 en el Domingo Burgueño Miguel

El 1° de febrero de 2020, Liverpool le ganó 4-2 a Nacional en alargue y conquistó la Supercopa Uruguaya, en recordado partido porque el juvenil Fabricio Díaz, de 16 años, jugó todo el alargue en una pierna, acalambrado, y marcó uno de los goles.

Román Cuello era el entrenador negriazul.

Campeón del Torneo Clausura 2020 en el Gran Parque Central

El 21 de marzo de 2021, en partido correspondiente a la temporada 2020 (atrasada por la pandemia de covid-19), Liverpool aplastó a Nacional 4-0 en el Gran Parque Central y conquistó el Torneo Clausura. El entrenador era Marcelo Méndez.

Ese título lo llevó a la semifinal del Campeonato Uruguayo donde el negriazul perdió por penales contra Rentistas, quedando afuera de la definición contra Nacional.

Campeón del Torneo Apertura 2022 en Belvedere

El 5 de junio de 2022, Liverpool le ganó 1-0 a Fénix como local, en Belvedere, con gol de Gonzalo Carneiro de penal, y conquistó el Torneo Apertura 2022.

El entrenador negriazul ya era Jorge Bava. Ese título lo llevó a la final del Campeonato Uruguayo donde perdió en alargue contra Nacional, de Luis Suárez.

Campeón de la Supercopa Uruguaya 2023 en el Estadio Centenario

EL 29 de enero de 2023, Liverpool volvió a ganarle a Nacional una final de Supercopa Uruguaya, esta vez en el estadio Centenario, con gol del volante Gonzalo Nápoli.

Torneo Intermedio 2023, campeón en el Parque Viera

El segundo Intermedio de su historia lo ganó el 30 de julio de 2023 al ganarle 1-0 a Defensor Sporting con gol del recordado Juan Izquierdo, de cabeza. El entrenador fue Jorge Bava.

Torneo Clausura 2023, campeón otra vez en el Campus de Maldonado

Luciano Rodríguez y Alan Medina @CampeonatoAUF

El 2 de diciembre de 2023, Peñarol empató de local 1-1 con Racing y Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura de esa temporada, metiéndose en la definición del Campeonato Uruguayo justamente contra Peñarol que había ganado el Torneo Apertura.

Esa misma noche, Liverpool le ganó a Deportivo Maldonado 2-0 con goles de Matías Ocampo y Luciano Rodríguez. Ahí dio la vuelta olímpica.

Campeonato Uruguayo 2023, campeón en el Campeón del Siglo

En 2023, Liverpool quebró la historia y ganó su primer campeonato Uruguayo. Perdió la semifinal con Peñarol, en alargue, y eso abrió la definición para una serie al mejor de dos partidos, contra los aurinegros.

Ganó 2-0 en Belvedere con goles de Thiago Vecino y Ruben Bentancourt y en la revancha, en el Campeón del Siglo, se impuso 1-0 con gol de Luciano Rodríguez.

La vuelta olímpica la dio el 16 de diciembre y el entrenador seguía siendo Jorge Bava.

Campeón de la Supercopa Uruguaya 2024 en el Parque Viera

Los jugadores de Liverpool levantan la Supercopa Uruguaya luego de haber vencido a Defensor Sporting Leonardo Carreño

El 31 de enero de 2024, Liverpool derrotó 1-0 a Defensor Sporting con golazo de Thiago Vecino y se consagró nuevamente campeón de la Supercopa Uruguaya, esta vez en el Parque Viera.

Campeón del Torneo Apertura 2025 en Belvedere

Martín Rea celebra el gol de Liverpool ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: I. Guimaraens

El 18 de mayo de 2025, Liverpool le ganó 1-0 a Cerro Largo con gol del zaguero Martín Rea y se consagró campeón de la mano de Joaquín Papa.

Este título metió a los de la Cuchilla en la definición de la Liga AUF Uruguaya (nombre que adaptó el Campeonato Uruguayo esa temporada). Ahí perdió 2-1 en alargue con Peñarol que luego definió la copa contra Nacional, perdiendo 3-2 en el marcador global.

Campeón del Torneo Clausura en Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

Este domingo 15 de noviembre, Liverpool le ganó con 10 hombres a un Danubio ya descendido, como visitante, y se proclamó campeón del Torneo Clausura metiéndose en la definición de la Liga AUF Uruguaya por cuarta vez en las últimas siete temporadas.

Para recopilar, en 2020 (temporada concluida en 2021) llegó a semifinales, en 2022 a la final, en 2023 a la final y fue campeón, en 2025 a la semifinal y ahora ya está en semifinales.