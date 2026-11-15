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Orsi se reunió con Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu y recibió una camiseta personalizada del Real Madrid

El presidente del club español recibió al mandatario uruguayo en el palco de honor del estadio y le obsequió también una réplica en plata del Bernabéu. El encuentro se dio en el marco de la visita de Orsi a Madrid para participar en el Fórum Europa

15 de noviembre de 2026 19:26 hs
Orsi en Real Madrid
Foto: Real Madrid
Orsi en Real Madrid
Foto: Real Madrid

El presidente Yamandú Orsi se reunió este domingo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, durante su visita a Madrid. Según informó el club español en un comunicado, Pérez recibió al mandatario uruguayo en el palco de honor del estadio y le entregó dos obsequios: una camiseta personalizada del Real Madrid y una réplica en plata del Santiago Bernabéu.

Tras el encuentro, Orsi publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación de Pérez y definió al Real Madrid como "una institución modelo a nivel mundial que tuvo a muchos uruguayos en su filas". También señaló que el presidente del club lo recibió en su "mítico estadio" y que ambos pudieron conversar "sobre su historia y su gestión". "Gracias", concluyó.

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El Observador había informado del encuentro el viernes pasado, a partir de fuentes del gobierno. La reunión surgió por invitación del club y se concretó durante la visita de Orsi a España para participar en el Fórum Europa, auspiciado por la empresa Solaria.

Además de presidir uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, Pérez encabeza Actividades de Construcción y Servicios (ACS), un grupo empresarial español dedicado a la construcción y los servicios. El gobierno uruguayo tiene interés en atraer inversiones del empresario al país.

El antecedente más reciente de un encuentro entre un presidente uruguayo y Pérez se remonta a noviembre de 2010, cuando el entonces mandatario José Mujica se reunió con el empresario español. En aquella oportunidad, el entonces director de Energía, Ramón Méndez, había señalado que Pérez se mostró "interesado en invertir en Uruguay" en proyectos vinculados al sector energético.

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