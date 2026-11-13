Gobierno afina negociaciones con Naval Group para comprar nuevas OPV bajo acuerdo de defensa con Francia y con financiamiento

“Todavía no resolvimos. Estamos analizando ofertas, pero hay alguna bastante avanzada, por suerte”, concluyó este miércoles el presidente Yamandú Orsi al ser consultado sobre las gestiones del gobierno para adquirir nuevas patrullas oceánicas ( OPV ) tras la rescisión del contrato con Cardama.

La oferta “avanzada” que el gobierno apuesta a cerrar se trata del grupo francés Naval Group , según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. Tanto en Torre Ejecutiva como en el Ministerio de Defensa consideran que es la opción que más contempla los requerimientos de la Armada Nacional.

Bajo su intención de que la compra sea “de Estado a Estado”, el gobierno proyecta que la adquisición sea bajo el acuerdo de cooperación de defensa rubricado entre Uruguay y Francia durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez.

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Cada OPV saldría no menos de US$ 80 millones, afirmaron las fuentes. Con ese dato, el gobierno se apresta a comprar dos unidades, aunque con financiamiento a largo plazo y a sabiendas de que la construcción no se completaría en este período. Las fuentes explicaron que ese número es el mínimo indispensable para asegurar la operativa, con una de ellas desplegada en altamar y la otra a la orden para ser convocada.

Subrayado informó hace dos semanas que una delegación de Naval Group había mantenido una reunión en Torre Ejecutiva con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez. También hubo representantes de la Armada, como el contralmirante César Ricciardi.

La oferta de Naval Group está en agenda del Ministerio de Defensa desde que cayó el contrato con Cardama. El astillero francés Kership, cuya propiedad se reparte en un 55% para Piriou y un 45% para Naval Group, había sido uno de los oferentes durante el llamado abierto por el gobierno pasado para la compra de dos OPV.

Naval Group, con la colaboración de Piriou y Kership, fue además la responsable de construir las cuatro OPV-87 que fueron incorporadas en 2022 a la Armada Argentina.

La ministra Sandra Lazo tenía previsto viajar a fines de la semana pasada a París para participar en la Expo Euro Naval y visitar algunos astilleros de este grupo, pero terminó cancelando la cita aduciendo “motivos personales”. La visita había sido organizada por la Embajada de Francia en Uruguay e incluía una bilateral entre Lazo y su par francesa Catherine Vautrin.

Al igual que la ministra, también canceló su asistencia el comandante de la Armada, José Luis Elizondo.

La última OPV-87 comprada por la Armada Argentina a Naval Group Armada Argentina

Fuentes políticas indicaron a El Observador que la decisión de no viajar fue parte de un intercambio con Presidencia y que además incidió el pedido de Orsi a sus ministros de que aseguren su presencia para la ceremonia de bienvenida al papa León XIV el viernes pasado.

Orsi también estaba invitado a participar en un foro por la paz en París esta semana y tampoco él viajó.

Desde el gobierno aclararon que estos avances no significa que no sigan en consideración las propuestas de Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur) y Cotecmar (Colombia). La primera, por ejemplo, contempla además la transferencia de corbetas de la clase Pohang usadas.

Todo esto en el marco de la apuesta de Defensa de consolidar, en palabras de la ministra Lazo, un “sistema” de vigilancia marítima con OPV, nuevos buques, helicópteros y drones.

Las inglesas

El gobierno también mantiene el interés en recibir dos patrulleras de la clase River de la Marina Real británica. En el Poder Ejecutivo no desconocen que su incorporación pueda generar consultas por parte de Argentina en un contexto de alta rispidez con Inglaterra encabezado por el presidente Javier Milei, más allá de que las fuentes aclararon que el vecino gobierno aún no ha hecho ningún planteo al respecto.

El prosecretario Jorge Díaz firmó la resolución para designar en misión oficial a Londres al contralmirante Ismael González y los capitanes de navío Artigas Zorrilla y Yamandú D’Elía entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Se trata de la segunda visita de esta comitiva para recibir información sobre las patrulleras en cuestión.

Al margen de esa resolución, también participó en dicha misión en Londres el contralmirante César Ricciardi.

El Ministerio de Defensa solicitó en una primera instancia un Informe de Estado Mayor a la Armada para conocer las características que los buques River tendrían para participar en tareas de patrullaje en océano abierto, más allá de las 200 millas.

Tras descartar que sean destinados para ese fin, la cartera encargó un segundo informe de ese tipo para proyectar las funciones de las River en el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que va desde las 50 hasta las 200 millas.

Tal como informó El Observador, su incorporación genera diferencias en la Armada.

La Dirección Estratégica de la Armada Nacional para el período 2020-2025, que continúa vigente por no haber sido renovada, establece que son “necesarios” tres buques para patrullaje oceánico y otros tres buques para vigilar la ZEE. Ambos bloques de la plataforma marítima están hoy sin las embarcaciones requeridas por la Armada.

Para los primeros, indica la Dirección Estratégica, se requieren OPV o corbetas que tengan helicóptero embarcado y una “expresión bélica mínima aceptable". Para los segundos, en tanto, las embarcaciones deberían ser más pequeñas que las River, con entre 500 y 700 toneladas y con la velocidad como su “principal capacidad necesaria”.