Mañana es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Este jueves 12 de noviembre de 2026 será feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay , debido a la celebración del Día del Trabajador del Supergás, según recuerda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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La fecha fue establecida mediante los convenios colectivos correspondientes a las quintas rondas de los Consejos de Salarios de 2013 y alcanza a trabajadores de distintos sectores vinculados al envasado y la distribución de supergás.

A diferencia de los feriados nacionales, el beneficio no comprende a todos los trabajadores del país , sino exclusivamente a quienes pertenecen a los subgrupos establecidos en los convenios del sector.

El supergás es un elemento vital para la calefacción de la mayoría de los hogares del país.

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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el feriado corresponde a los trabajadores del grupo 10 , específicamente a los siguientes subgrupos:

Subgrupo 21: envasado de supergás.

Subgrupo 22: distribución de supergás.

Subgrupo 23: fleteros de supergás.

La jornada conmemora el Día del Trabajador del Supergás y fue instaurada en 2013 a través de los acuerdos laborales de cada uno de estos subgrupos.

¿Cómo se paga el feriado del 12 de noviembre?

El MTSS establece que el Día del Trabajador del Supergás es un feriado pago, por lo que quienes estén comprendidos en los convenios correspondientes tienen derecho a percibir su remuneración.

La forma de pago depende de si el trabajador cumple tareas durante la jornada:

Si no trabaja: cobra el feriado de forma simple.

Si trabaja: debe recibir el pago doble por la jornada.

Por lo tanto, los trabajadores del sector que deban desempeñar sus tareas este jueves 12 de noviembre tendrán derecho a una remuneración doble, de acuerdo con lo establecido en los convenios colectivos.