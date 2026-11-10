Expectativas económicas en Brasil empeoraron tras el resultado electoral

Tras las elecciones en Brasil, las expectativas económicas registraron un claro deterioro tras consagrarse la reelección del presidente Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, según reporta el último Monitor de Coyuntura del Observatorio de la UCU al comparar las encuestas FOCUS del Banco Central de Brasil (BCB) del 23 de octubre y el 6 de noviembre.

El cambi o más notorio se observó en el mercado cambiario : el tipo de cambio saltó el lunes 26 de octubre desde los R$ 5,00 del viernes previo hasta los R$ 5,41, cerrando el viernes 6 de noviembre en R$ 5,50.

En el marco de la encuesta, la cotización proyectada para el cierre de 2026 pasó de R$ 5,05 a R$ 5,35, y la de 2027 subió de R$ 5,15 a R$ 5,40 reales por dólar.

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En materia inflacionaria, la proyección para 2026 pasó de 5,18% a 5,22%, en tanto que para el próximo año se incrementó de 4,34% a 4,9%, ubicándose por encima de la meta oficial de 3% con un margen de tolerancia de ±1,5%.

Como contrapartida, se prevén mayores tasas de política monetaria (SELIC): un incremento de medio punto para el cierre de 2026 (13,75%) y de tres cuartos de punto para el cierre de 2027 (12,50%).

Por último, las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se redujeron respecto a los niveles previos a la elección presidencial. Para el año en curso se espera un incremento de 1,75% frente al 1,8% anterior, mientras que para 2027 la estimación se ajustó a 1,15% en lugar del 1,31% previsto previamente.