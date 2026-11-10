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Bebé fallecida en el Hospital Policial: investigación administrativa encontró que cadáver había sido incinerado por error humano

Luego de morir en condiciones de prematurez extrema e internada en el CTI neonatal, no se encontraba el cuerpo de la bebé y su familia lo reclamaba

10 de noviembre de 2026 10:37 hs
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Foto: Leonardo Carreño

Las autoridades del Ministerio del Interior estaban investigando la ausencia del cadáver de una bebé que había muerto en el Hospital Policial el lunes 2 de noviembre; y la investigación administrativa encontró que el cuerpo de la bebé ya fallecida fue incinerado por un error humano, confirmó El Observador con fuentes de la cartera.

La bebé, que murió la semana pasada, había nacido en condiciones de prematurez extrema y permanecía internado en el CTI neonatal. Tras la muerte, los familiares reclamaron tener el cuerpo de la bebé para poder sepultarla.

"Tuvimos una reunión con el director y lo que nos dijo es que el cuerpo, por un problema, terminó en el desecho", afirmó uno de los familiares en diálogo con Telenoche de Canal 4. "Como que la tiraron con placenta y pedazos de feto", agregó otra de las familiares.

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Desde el Ministerio del Interior detallaron que el cadáver fue a "disposición final", es decir "a una cremación". Según contaron, se trató de un "error humano" y se esperan sanciones para los funcionarios involucrados. La cremación fue realizada por una empresa que trabaja con el hospital, por lo que se realizó fuera de esta locación.

La semana pasada, la cartera había informado que por estos hechos "se inició una investigación policial de carácter urgente y se instruyó una investigación administrativa de urgencia para esclarecer los hechos".

Otro comunicado más reciente, afirmó que la Dirección Nacional de Sanidad Policial informó de los resultados preliminares a la familia. La bebé se encontraba en este centro de salud debido a que su abuelo era retirado policial.

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