Elecciones en Peñarol: Jorge Barrera se bajó de la fórmula de Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal, quienes denunciaron amenazas de difusión de "conversaciones telefónicas"

Jorge Barrera se bajó de la fórmula de Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal de cara a las elecciones en Peñarol , luego de que el expresidente mirasol quedara en el medio de amenazas de difusión de "conversaciones telefónicas" en las que se habla de su persona, según confirmó la propia agrupación damianista en un comunicado difundido este martes.

El grupo informó que "en las últimas semanas" uno de los candidatos a las elecciones carboneras inició "una campaña" que "ha pretendido, en base a constantes amenazas, dañar" a la fórmula de Damiani y Ruibal , a través de la divulgación de "presuntos audios y conversaciones privadas".

Según la agrupación, estas amenazas no lograron "alterar" su rumbo , ya que "la tarea de reconstrucción institucional que deberá encarar la próxima gestión del club es tan amplia que no podemos ni debemos distraer nuestros esfuerzos en personas que, en privado, admiten venir grabando sin autorización conversaciones telefónicas con diferentes personas al menos desde marzo pasado".

"Consideramos esa actitud claramente inmoral y creemos que serán los socios de nuestra institución quienes, a la hora de sufragar, podrán juzgar conductas y procederes", agregaron desde la fórmula.

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Tras ello, marcaron que "Peñarol debe aprender, en todos sus estamentos, a preservar a sus personas más valiosas", como entienden es Jorge Barrera, a quien querían tener en una función estratégica centrada en la representación exterior y las relaciones institucionales del club, y que entienden "no merece desde ningún punto de vista estar involucrado en estas disputas".

Debido a esto, el expresidente carbonero ha decidido "tomar distancia de esta campaña", algo que la agrupación lamentó "profundamente".

La amenaza de las conversaciones telefónicas apuntó al candidato Freddy García, que este martes habló sobre la situación en El Espectador Deportes. El empresario y youtuber aseguró que le "alegra" que Barrera se haya bajado de la fórmula, ya que considera que es "un ser humano bárbaro" que "no se merece" lo que le estaban haciendo desde su sector.

"A mi me mandaron a pegarle desde el sector de Damiani", confesó García, quien cree que "Barrera tenía que saber lo que le querían hacer".

"Por eso se lo mostré. Me pidió que no le pegara desde lo personal y yo le cumplí. Pero lo estaban trabajando por atrás. Yo cumplí con mi palabra y le dije lo que le estaban haciendo", sentenció el candidato, quien se siente responsable de "dos movimientos de ajedrez que movieron las elecciones de Peñarol": el de Barrera y la decisión de Ignacio Ruglio de no participar de las elecciones, comunicada también este martes.

La participación de Barrera en las elecciones en Peñarol fue un tema de varios idas y vueltas. Primero el abogado coqueteó con la posibilidad de candidatearse como presidente, pero luego descartó esa opción. Diez días atrás Damiani lo presentó como integrante de su lista, y en los últimos días surgió el rumor (no confirmado) de que Ruglio le había ofrecido ser candidato por el oficialismo.