Elecciones en Peñarol: Damiani y Ruibal se reunieron con la ministra de Transporte para mejorar accesos al Campeón del Siglo, y presentan su fórmula

Las elecciones de Peñarol se viven con antelación, como ocurre cada tres años y de forma intensa por parte de los distintos grupos que de a poco, ya van formando sus fórmulas y listas para los comicios del próximo sábado 12 de diciembre en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, y Juan Pedro Damiani junto a Alejandro Ruibal, la dupla recientemente formada, se presentará oficialmente el próximo jueves.

Damiani ya fue presidente de los carboneros en tres ocasiones: el primero fue de 2008-11, luego fue reelecto dos veces más, en 2011 y en 2014, dejando su cargo en 2017.

Por su parte, Ruibal fue el ingeniero en jefe de la obra más importante que hizo Peñarol en los últimos años, que fue nada menos que el Estadio Campeón del Siglo, con Juan Pedro como presidente.

Ambos presentarán la fórmula a las próximas elecciones carboneras este jueves 12 a la hora 19 en el Restaurant 1930 del Estadio Centenario.

Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal será la fórmula que encabezarán ambos a la presidencia y vicepresidencia en las elecciones de Peñarol

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La reunión con la ministra de Transporte y Obras Públicas

Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal se reunieron este lunes por la tarde con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para presentarle proyectos de mejora de los accesos al Estadio Campeón del Siglo.

Ambos plantearon algunas inquietudes para intentar un acercamiento y a su vez, en que exista un mayor y mejor flujo de hinchas y de socios, tanto quienes vayan en automóvil, o también caminando.

De dicha reunión participó a su vez el director nacional de Transporte, Felipe Martín.

Damiani y Ruibal tienen como uno de los puntos más importantes de su proyecto, el hecho de darle mayor trascendencia a los accesos al templo de los manyas, que en el pasado mes de marzo, ya cumplió 10 años.