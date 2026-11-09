Lubetkin dijo que Uruguay quedó "posicionado fuertísimo" en el mundo con la visita del papa: "Fue uno de los momentos más extraordinarios en 40 años"

El canciller Mario Lubetkin realizó una valoración de la visita del papa León XIV a Uruguay , que se desarrolló entre el viernes y el domingo, y destacó tanto la respuesta de la población como la repercusión internacional que tuvo el acontecimiento.

En una rueda de prensa, Lubetkin sostuvo que la visita permitió mostrar "el mejor Uruguay" y destacó especialmente la presencia del presidente Yamandú Orsi junto a los expresidentes en las actividades de recepción al pontífice.

Según afirmó, recibió mensajes desde distintos países que se sorprendían por la imagen de unidad política que proyectó el país: "Y eso no es solamente porque trabajamos bien, sino porque ese es el Uruguay, porque mostramos el mejor Uruguay. Me llegaron tantos mensajes del exterior diciendo: '¿Pero cómo es posible que todos los presidentes estén juntos? ¿Y cómo es posible que el presidente actual presente a los presidentes que ocuparon el cargo anteriormente todos juntos?'".

La emoción de una niña al ver que su padre piloteaba el avión del papa León XIV y la sorpresa que recibió al volver a casa

" ¿Cuántos países pueden expresar eso que estamos haciendo nosotros? ", agregó el canciller. También consideró que la visita dejó una señal internacional "potente y precisa", e insistió: ¿Si Uruguay quedó posicionado fuertísimo al mundo? Eso no hay ninguna duda".

Para Lubetkin, lo ocurrido durante el viernes, sábado y domingo fue "uno de esos momentos más extraordinarios de los últimos 40 años" y un mérito de todo el país. En ese sentido, destacó el trabajo de los equipos de Cancillería, protocolo, seguridad, la Policía y los voluntarios que participaron de la organización, así como la respuesta de las personas que acompañaron al papa en Montevideo, Florida y Paysandú.

El diálogo con el Vaticano

El ministro también destacó que la visita permitió avanzar en una agenda de trabajo entre Uruguay y la Santa Sede, más allá de las actividades protocolares. Según explicó, durante la reunión bilateral entre Orsi y León XIV y el encuentro de ministros uruguayos con autoridades vaticanas se abordaron asuntos que "están en el centro de la agenda de este gobierno".

Entre ellos mencionó la búsqueda de la paz, la infancia en situación de vulnerabilidad, las personas mayores en situación de abandono, la salud mental, el manejo del agua y de la tierra y los desafíos de la inteligencia artificial.

"Hay un aspecto de sinergia tan importante que va más allá de que si éramos o no éramos católicos cada uno de los que allí estábamos", sostuvo. Para Lubetkin, León XIV es una figura que "jugó, juega y jugará decididamente en el contexto mundial".

El canciller también fue consultado sobre las referencias del papa a la defensa de la vida, en particular sobre el aborto y la eutanasia, durante su discurso en plaza Independencia. Ante la pregunta de si esos asuntos habían sido tratados en la reunión privada con Orsi, respondió que el encuentro estuvo sujeto a reserva. De todas formas, señaló que son temas que el gobierno ha conversado con las autoridades del Vaticano: "Que después tengamos ángulos diferentes desde el punto de vista del gobierno, eso no significa que haya temas escondidos o tapados", afirmó. En esa línea, destacó que Uruguay se presentó ante los visitantes como "un país abierto", "un país de puentes" y "un país de diálogo".

Paraguay: Lubetkin contó que Uruguay fue de los primeros países en saludar a Pedro Alliana, el nuevo presidente paraguayo

En la rueda de prensa también estuvo presente la situación de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña y la asunción de su vicepresidente, Pedro Alliana, como nuevo mandatario.

El canciller afirmó que Uruguay fue uno de los primeros países en enviar un mensaje al nuevo gobierno paraguayo para desearle éxito y destacó que recibió una respuesta de agradecimiento: "A nosotros nos toca actuar con quien la Constitución, la democracia del país y los ciudadanos han decidido que es el nuevo presidente", expresó.

En ese marco, confirmó que Alliana fue invitado a participar de la cumbre del Mercosur prevista para el 4 de diciembre en Uruguay. Según Lubetkin, el canciller paraguayo le confirmó durante el sábado que su país estará presente. También indicó que habló con él al menos cuatro veces durante esa jornada.

"Va a ser un momento importante porque el nuevo presidente va a poder interactuar con sus colegas de los otros países", sostuvo. El ministro recordó que Alliana tendrá por delante unos 20 meses de gestión antes de las próximas elecciones paraguayas y dijo que Uruguay deberá trabajar durante ese período con las autoridades de Paraguay, Argentina y Brasil.

Consultado sobre si la tensión entre los gobiernos argentino y brasileño podría afectar la cumbre, Lubetkin respondió que se trata de un asunto que deberán resolver ambos países. "Nosotros nos concentramos en que haya una gran reunión del Mercosur donde estén absolutamente todos", afirmó. También dijo que, hasta el momento, Uruguay no recibió planteos del sector empresarial de otros países que pongan en duda la confianza en el bloque por la situación paraguaya, incluida la crisis vinculada a uno de los principales bancos del país, Ueno Bank.