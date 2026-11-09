Condenaron al chofer de Copsa por el vuelco de 2023 en el que murió una adolescente de 15 años

La Justicia de Maldonado condenó este lunes al chofer del ómnibus de Copsa Este que volcó en enero de 2023 , en un siniestro en el que murió una adolescente de 15 años . El juez Juan Manuel Cabrera lo condenó por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables .

El juez le impuso una pena de 18 meses de prisión , que sustituyó por un régimen de libertad a prueba por igual plazo, con descuento del tiempo de detención y de las medidas cautelares ya cumplidas. La sentencia, a la que accedió El Observador, se dictó en un proceso abreviado luego de que el conductor aceptara los hechos presentados por la Fiscalía y su defensa acordara la pena.

La investigación contra el conductor se formalizó el 15 de abril de 2026 por los mismos seis delitos. En esa audiencia, la Justicia le impuso medidas cautelares por 120 días. Debía fijar domicilio y presentarse una vez por semana en una seccional policial. También se dispuso la retención de su documento de viaje y el cierre de fronteras, según informó El País en abril.

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La muerte de la adolescente quedó fuera de la imputación porque su familia llegó a un acuerdo extrajudicial que incluyó una reparación económica, recordó el abogado Rafael Silva a El Observador. Algunos pasajeros lesionados también llegaron a acuerdos, motivo por el cual esta condena refiere a las lesiones sufridas por seis pasajeros .

Con la sentencia, el chofer tendrá prohibido conducir durante los primeros tres meses y se le retendrá la libreta. Además, deberá residir en el domicilio que declaró ante la Justicia, presentarse semanalmente en la seccional correspondiente, someterse a supervisión y cumplir dos horas de servicio comunitario por semana durante diez meses.

El vuelco de la unidad 540 y las dudas sobre el ómnibus

Tal como informó El Observador, la unidad 540 de Copsa Este volcó el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93, en Maldonado. La adolescente de 15 años quedó atrapada dentro del vehículo, según informó entonces la Policía Caminera. El chofer estuvo entre los heridos de gravedad.

Pasajeros declararon ante la Policía que el ómnibus hacía ruidos y se movía en zigzag. En un audio difundido por El País, el propio conductor habló de las quejas a bordo y describió cómo se movía la unidad. “Se zangolotea para todos lados. Yo no sé si llevarlo a 80, si llevarlo a 100, llevarlo a 95”, dijo.

En los días posteriores al siniestro, el entonces director de Transporte Carretero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Carlos Flores, sostuvo que el ómnibus estaba “debidamente habilitado” y que tenía el permiso de circulación, el seguro y la inspección técnica al día. El gerente general de Copsa, Javier Cardozo, dijo que la empresa había revisado la suspensión un mes antes y que no había detectado fallas. También confirmó que la unidad viajaba sin guarda.

Por qué los pasajeros cuestionaron el peritaje

El informe del Gabinete de Accidentología Vial atribuyó el vuelco a un exceso de velocidad. El comisario que lo elaboró sostuvo que la señalización de la curva fijaba un máximo de 60 km/h. Consultado por la defensa de los pasajeros, el MTOP respondió que el límite en el tramo era de 110 km/h y que los carteles de advertencia de curva no fijaban por sí solos una velocidad máxima.

El abogado de la familia de la adolescente y de varios pasajeros, Rafael Silva, denunció al comisario ante Asuntos Internos de Fiscalía por esa discrepancia. También solicitó una pericia mecánica privada para examinar el estado de la unidad.