Los cruces entre el poder político y León XIV: las postales de la gira papal en Uruguay

La visita de León XIV a Uruguay configuró una serie de escenas institucionales poco habituales en la vida pública del país. En una república regida por una estricta laicidad desde hace más de un siglo, los representantes del gobierno y los dirigentes de todos los partidos con representación parlamentaria compartieron actos formales, saludos protocolares y celebraciones multitudinarias con la máxima autoridad de la Iglesia católica. Aquí se repasan los principales momentos de encuentro entre el ámbito político y el recorrido pastoral.

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Llegada al Aeropuerto de Carrasco El descenso del avión papal en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco abrió formalmente el protocolo de Estado, con el saludo al pie de la escala por parte de una delegación oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi, ministros del gabinete y autoridades eclesiásticas locales. En la terminal aérea se desarrollaron los honores de ordenanza correspondientes a un jefe de Estado, marcando el inicio de la visita y las primeras imágenes institucionales de la comitiva oficial junto al pontífice antes de su traslado a Montevideo.

Ceremonia de bienvenida y encuentro con autoridades En la Plaza Independencia el poder político uruguayo se concentró en pleno junto a León XIV. Frente al monumento a José Gervasio Artigas, el pontífice brindó su discurso inicial ante el presidente Orsi, los expresidentes de la República y los titulares de la Asamblea General, una foto multipartidaria que continuó minutos después en el saludo protocolar en la sede oficial de gobierno, donde legisladores y jerarcas de todos los sectores saludaron personalmente al líder religioso.

Encuentro con la realidad social de Casavalle En la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, la liturgia de Estado dio paso a una agenda volcada al territorio, con la presencia de dirigentes políticos de distintos bloques en medio de una concurrencia popular masiva. En ese escenario, donde el Papa centró su mensaje en la pobreza, la violencia y el legado social del Padre Cacho, coincidieron figuras del oficialismo nacional y de la oposición parlamentaria, quienes siguieron el acto desde el predio parroquial junto a vecinos y organizaciones comunitarias.