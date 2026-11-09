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Los cruces entre el poder político y León XIV: las postales de la gira papal en Uruguay

De los actos de Estado a las concentraciones en Casavalle y el Centenario: mirá quiénes son los dirigentes que estuvieron con el Papa en cada etapa de la gira

9 de noviembre de 2026 5:00 hs
El Observador | Federica Bordaberry

Por  Federica Bordaberry

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La visita de León XIV a Uruguay configuró una serie de escenas institucionales poco habituales en la vida pública del país. En una república regida por una estricta laicidad desde hace más de un siglo, los representantes del gobierno y los dirigentes de todos los partidos con representación parlamentaria compartieron actos formales, saludos protocolares y celebraciones multitudinarias con la máxima autoridad de la Iglesia católica. Aquí se repasan los principales momentos de encuentro entre el ámbito político y el recorrido pastoral.

Llegada al Aeropuerto de Carrasco

El descenso del avión papal en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco abrió formalmente el protocolo de Estado, con el saludo al pie de la escala por parte de una delegación oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi, ministros del gabinete y autoridades eclesiásticas locales. En la terminal aérea se desarrollaron los honores de ordenanza correspondientes a un jefe de Estado, marcando el inicio de la visita y las primeras imágenes institucionales de la comitiva oficial junto al pontífice antes de su traslado a Montevideo.

Ceremonia de bienvenida y encuentro con autoridades

En la Plaza Independencia el poder político uruguayo se concentró en pleno junto a León XIV. Frente al monumento a José Gervasio Artigas, el pontífice brindó su discurso inicial ante el presidente Orsi, los expresidentes de la República y los titulares de la Asamblea General, una foto multipartidaria que continuó minutos después en el saludo protocolar en la sede oficial de gobierno, donde legisladores y jerarcas de todos los sectores saludaron personalmente al líder religioso.

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Encuentro con la realidad social de Casavalle

En la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, la liturgia de Estado dio paso a una agenda volcada al territorio, con la presencia de dirigentes políticos de distintos bloques en medio de una concurrencia popular masiva. En ese escenario, donde el Papa centró su mensaje en la pobreza, la violencia y el legado social del Padre Cacho, coincidieron figuras del oficialismo nacional y de la oposición parlamentaria, quienes siguieron el acto desde el predio parroquial junto a vecinos y organizaciones comunitarias.

Encuentro en la Universidad Católica

En la sede de la Universidad Católica del Uruguay, la cita reunió a representantes del sistema educativo, el ámbito académico y autoridades legislativas interesadas en el debate de ideas. Desde la platea, senadores y dirigentes del gobierno y la oposición presenciaron la alocución de León XIV centrada en el rol de la educación como herramienta de superación personal, las implicancias éticas del desarrollo de la inteligencia artificial y el impacto de los cambios tecnológicos sobre el futuro del empleo y los vínculos comunitarios.

Vigilia de oración en el Estadio Centenario

El Estadio Centenario albergó la mayor concentración de la gira con la vigilia de oración orientada a la juventud y a la vida familiar, a la que asistieron legisladores y figuras públicas que acudieron junto a sus familias o a título individual. La presencia de la dirigencia civil en las tribunas del monumento histórico del fútbol acompañó una ceremonia donde el pontífice abordó los temas de convivencia, la defensa de la vida y el sentido de comunidad, cerrando las actividades masivas en la capital antes de dirigirse a su última misa en Florida la mañana siguiente.

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