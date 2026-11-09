León XIV versus Juan Pablo II: los discursos de las tres visitas papales que radiografiaron distintos momentos políticos del Uruguay

En los ochenta, el papado buscó ordenar la doctrina de cara a la transición democrática y discutir el relato de un país nacido sin tutela eclesiástica. En 2026, el discurso abandonó la confrontación con el laicismo para registrar problemas como la fragmentación ciudadana, las cifras de suicidio, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y de la eutanasia, y el impacto de la tecnología en el trabajo.

En 1987, la palabra más usada por Juan Pablo II fue Iglesia , escoltada por Cristo, Hombre, y un empate entre Paz y Dios. En 1988, con las escalas en el interior del país y la Universidad Católica, el término Cultura trepó al segundo lugar, apenas detrás de Hombre y por encima de Dios e Iglesia. La batalla del Vaticano en ese entonces se libraba, más bien, en el terreno formativo.

En 2026, el mapa verbal se alteró. El lema Vida y sus derivados verbales arrasaron en los discursos de León XIV, mientras Dios y Cristo quedaron en el segundo y tercer lugar. La palabra Vida operó como el hilo conductor sobre el que se estructuraron todos los conflictos contemporáneos que el pontífice planteó en sus discursos. La defensa de la dignidad de la vida atravesó el choque entre el trabajador y la inteligencia artificial, la deshumanización, la oposición al aborto, la interpelación ante el drama endémico del suicidio y el rechazo frontal a la legalización de la eutanasia.

Otro dato revelador del análisis es que el término Persona igualó a Hombre en cantidad de menciones, cosa que no sucedió durante la visita de Juan Pablo II. Esa transición verbal encuentra su correlato en los objetos materiales elegidos para comunicar. En su Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot describe la cruz como el axis mundi, un eje vertical de conjunción y sacrificio que ordena el espacio mediante la renuncia. La estructura instalada en Tres Cruces en 1987 operó bajo esa lógica: delimitó un territorio físico y forzó un debate parlamentario sobre la presencia de símbolos religiosos en la vía pública.

Las imágenes que trajo León XIV respondieron a una mecánica opuesta, según recoge la crónica sobre su primera y multitudinaria misa en Paysandú. En la cabecera del litoral, el pontífice recurrió al Puente General Artigas como alegoría del paso horizontal que sutura dos orillas separadas por el agua. Sumó luego el palmar de yatay para ilustrar la resistencia que nace de un sistema de raíces compartidas frente al pampero, y cerró con el mate.

Los contextos políticos mechados en los discursos papales

Los discursos de finales de los ochenta respondieron a una institucionalidad en reconstrucción tras doce años de dictadura militar. Julio María Sanguinetti gobernaba desde marzo de 1985 y la Ley de Caducidad se había votado en diciembre de 1986, apenas tres meses antes de la primera escala papal. Juan Pablo II, entonces, saludó formalmente a las autoridades, respaldó el acuerdo limítrofe por el canal de Beagle en el Palacio Taranco e insistió en una reconciliación que evitó entrar en el debate sobre las violaciones a los derechos humanos. Hacia la interna eclesiástica, la orden fue disciplinaria: prohibió a los sacerdotes actuar en la arena sindical o partidaria y desmanteló las lecturas sociológicas de la Teología de la Liberación.

En 2026, el país conmemora sus cuarenta años ininterrumpidos de elecciones periódicas y alternancia cívica. La solidez del régimen democrático estaba fuera de discusión, pero el texto papal se detuvo en otras tensiones políticas. Durante su recorrido por la periferia montevideana, reseñado en la crónica sobre la tarde en que el Papa llamó a los uruguayos a despertar contra la violencia, León XIV abandonó el denunció que hay niños que faltan a clase por miedo a las balaceras y madres desprovistas de recursos para la comida diaria.

En Casavalle, el pontífice reivindicó la figura del Padre Cacho y trazó una línea política de fondo: la asistencia de emergencia que brindan las parroquias y las ollas populares no puede convertirse en norma ni reemplazar la obligación que le compete al Estado. El día anterior, en la Plaza Independencia, había rescatado la transformación de la matriz eléctrica uruguaya hacia fuentes renovables como un ejemplo de política de Estado construida sobre consensos partidarios, demandando ese mismo compromiso de largo plazo en otros ámbitos.

El tratamiento de las relaciones humanas y la familia expone el envejecimiento de ciertas batallas morales y el surgimiento de otras. En 1987 y 1988, apoyado en la encíclica Familiaris Consortio, Juan Pablo II confrontó de manera directa con una sociedad que había legalizado el divorcio vincular en 1907 y consagrado la causal por sola voluntad de la mujer en 1913. El pontífice polaco calificó la disolución conyugal de plaga y fácil expediente, asignando al mismo tiempo roles diferenciados dentro de la estructura eclesial, la conducción pastoral para los varones y la plegaria silenciosa en el convento para las religiosas.

Para 2026, el divorcio figuró en los textos como un dato asimilado y la mirada sobre el género tomó un rumbo imprevisto. En su homilía frente a la Virgen de los Treinta y Tres, el Papa no sermoneó a las mujeres sobre la resignación doméstica, sino que interpeló directamente a los varones. Reclamó a padres y abuelos una paternidad activa, respeto estricto hacia sus parejas y el abandono de los mandatos machistas, señalando que pedir perdón o mostrar fragilidad no resta hombría. En esa misma línea, reconoció que la transmisión moral en el Uruguay secular sobrevivió gracias a la perseverancia silenciosa de madres, abuelas y catequistas de barrio.

Sin embargo, el choque con la legislación uruguaya se reavivó en otros dos frentes. En la Plaza Independencia, el Papa cuestionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) aprobada en 2012, argumentando que la dependencia biológica del no nacido respecto de la madre no disminuye su dignidad ni la protección que el entorno debe garantizarle. A su vez, intervino en el debate sobre los proyectos de eutanasia al exigir cuidados paliativos universales hasta el término natural de la vida, postura que complementó con un llamado a la juventud en el Estadio Centenario, detallado en la cobertura sobre el pedido papal para que los jóvenes se casen y tengan hijos, donde instó a no temer a los compromisos definitivos ni considerar la crianza como una carga económica.

El bronce artiguista y la renuncia a la reconquista

La disputa por la memoria histórica mostró dos estrategias opuestas. En 1987, Juan Pablo II afirmó que la patria había nacido cristiana. La fórmula buscaba disputarle terreno a la narrativa escolar oficial, apoyándose en las biografías de sacerdotes de la independencia como Dámaso Antonio Larrañaga y el beato Jacinto Vera.

En 2026, la diplomacia vaticana eludió la confrontación ideológica y prefirió dialogar con los símbolos fundacionales del laicismo, trayendo un primer discurso con mucha densidad conceptual sobre la identidad uruguaya. En la Plaza Independencia, León XIV analizó el friso de bronce de Angelo Zanelli sobre el Éxodo de 1811 y citó las palabras de José Gervasio Artigas de 1813: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

El recorrido histórico continuó en la Catedral Metropolitana, donde el Papa se detuvo ante la pila en la que Artigas fue bautizado en 1764, enlazando la fe temprana del prócer. Finalmente, recordó que en 1832 el Papa Gregorio XVI nombró a Larrañaga como Vicario Apostólico, uno de los primeros reconocimientos internacionales a la independencia de la República Oriental del Uruguay.

Los nuevos debates filosóficos del Vaticano

Bajo los tres viajes subyace una mudanza en las inquietudes filosóficas de Occidente. El marco intelectual de Juan Pablo II en los ochenta estuvo signado por el personalismo que maduró frente al nazismo y el comunismo soviético. Su proclama en la naciente Universidad Católica consistió en recordar que el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene o produce.

En 2026, el foco de la crítica se desplazó hacia la tecnología y la soledad. En su regreso a las aulas universitarias, recogido en la crónica sobre la advertencia de León XIV ante el proceso de deshumanización, el pontífice estructuró su exposición a partir de los cinco sentidos corporales. Advirtió que, mientras la sociedad celebra la inteligencia atribuida a la tecnología, se descarta a las personas mayores o enfermas bajo la vara de la productividad, insistiendo en que el trabajo debe subordinar la técnica al bienestar humano y no al revés. El discurso enfocó el problema desde la salud pública, la desolación y el aislamiento afectivo.

En el Estadio Centenario, el Papa cerró su paso asumiendo la condición minoritaria de la Iglesia oriental. Recurrió al relato bíblico de Belén para recordar que la relevancia social de una convicción no se mide por el volumen demográfico de sus adherentes, sino por la consistencia cotidiana de su servicio.