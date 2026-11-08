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Mirá el nuevo gol de Luis Suárez para Inter Miami que ya tiene rival en los playoffs de la MLS y los nueve uruguayos que clasificaron para esa instancia en 2026

El Pistolero, a sus 39 años, sigue siendo letal en las redes ajenas y sigue ayudando a su equipo

8 de noviembre de 2026 11:22 hs

Luis Suárez volvió a convertir un gol para Inter Miami en el último partido de la temporada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos este sábado a a la noche en un partidazo que terminó 3-3 jugando como locales ante Charlotte, y ya tienen rival para los playoffs del torneo, al haber terminado segundos en la conferencia este.

Las garzas ganaban 3-0, pero su rival las sorprendió y le igualó el compromiso en su propio estadio.

No obstante eso no cambió nada e Inter Miami terminó segundo como estaba estipulado en su conferencia de la MLS.

Otro gol de Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez anotó el segundo de los tantos de Inter Miami cuando transcurrían 32 minutos del encuentro.

La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

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Llegó un córner desde la derecha a cargo de Lionel Messi, Berterame ganó en el primer palo y el uruguayo quedó solo en el segundo para acariciar la pelota hacia la red y estampar el tanto.

Así, Suárez continúa anotando goles para Inter Miami y luego del argentino, es el segundo máximo goleador.

Con su clasificación, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi enfrentará a Columbus Crew del uruguayo Santiago Rodríguez en los playoffs de la MLS.

La lista de los jugadores uruguayos clasificados a los playoffs de la MLS 2026

Además de Luis Suárez y Maximiliano Falcón con Inter Miami, hay una extensa lista de futbolistas uruguayos que se clasificaron con sus respectivos clubes a los playoffs de la MLS 2026 de Estados Unidos.

Los demás clasificados en este torneo que se juega actualmente son los siguientes:

Bruno Damiani (Philadelphia Union)
Santiago Rodríguez (Columbus Crew)
Mathías Laborda (Vancouver Whitecaps)
Diego Fagúndez (New England Revolution)
Marcelo Saracchi (Houston Dynamo)
Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
Joaquín Valiente (FC Dallas)

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