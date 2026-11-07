Liverpool comunicó que no apelará la sanción de jugar sin público ante Wanderers, y criticó a la organización del encuentro ante Nacional por los incidentes

Liverpool informó que no apelará la sanción de un partido de local sin público que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) por los incidentes ocurridos ante Nacional en el Gran Parque Central el pasado 25 de octubre, que le impedirán definir el Torneo Clausura con su gente ante Wanderers , y criticó a la organización del encuentro ante los tricolores.

En un comunicado publicado este viernes por la noche, Liverpool explicó los motivos por los que no apelará el fallo. En primer lugar, marcó que ese recurso "no tiene, por su sola interposición, efecto suspensivo", y "los plazos procesales para su tramitación no permitirían -con la reglamentación vigente de la AUF - obtener una resolución definitiva antes de la culminación del Torneo Clausura 2026".

Además, si la Comisión de Apelación confirmara el fallo –que también sancionó a Nacional con dos partidos sin público de local– "una eventual instancia posterior ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)" tendría "costos importantes para el club" y el resultado de esta vía "culminaría cuando el Campeonato Uruguayo ya hubiera concluido".

Por otra parte, el equipo de Belvedere criticó a la organización del partido ante Nacional, que culminó con victoria 1-0 para el negriazul. Según se lee en el comunicado, en la reunión de seguridad de la AUF realizada cinco días antes del encuentro Liverpool "advirtió expresamente sobre los riesgos que podía generar l a ubicación de ambas parcialidades en la Tribuna Scarone" , luego de los incidentes ocurridos en la semana previa ante Deportivo Maldonado –que le costaron al bolso casi $ 200.000–.

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"Pese a esa advertencia, no se implementaron medidas eficaces por las autoridades y organizadores que evitaran los hechos posteriormente ocurridos", remarcó el negriazul.

"Asimismo, Liverpool había incluido en el mes de marzo del presente año en la lista de personas inhabilitadas para ingresar a espectáculos deportivos a una de las personas involucradas en los hechos que motivaron la apertura del proceso disciplinario en nuestra contra", expresó en otro punto el club, que explicó que "esa persona fue posteriormente identificada y así se acreditó en el procedimiento disciplinario- como quien lanzó uno de los proyectiles". "Se trató, por tanto, de una persona respecto de la cual Liverpool ya había adoptado una medida concreta de prevención", añadió la institución.

"Estos antecedentes reflejan que el club jamás permaneció pasivo: advirtió el riesgo con anticipación de compartir la Tribuna Scarone con parciales del club Nacional e individualizó a la persona que se había inhabilitado a instancias de Liverpool ante las autoridades respectivas en la fecha antes señalada", continuó, y expresó que "la eficacia de esas medidas exigía controles adecuados en el ingreso y en la organización del evento, responsabilidades que no estaban bajo el dominio de Liverpool como visitante".

Según el negriazul, "de haberse cumplido con lo expresado" su hinchada "no se vería afectada por la sanción de disputar el último partido que oficie de locatario a puertas cerradas".

"Liverpool repudia toda manifestación de violencia y mantiene su compromiso con la seguridad en los espectáculos deportivos", se lee en la carta difundida por redes, en la que se concluye que el equipo "continuará trabajando en que el fútbol sea un espectáculo para la familia y que se cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes".