Agustín Canobbio fue figura en el triunfo de Fluminense en el Brasileirao: gol y asistencia ante Vitoria

El uruguayo Agustín Canobbio fue la gran figura del Fluminense en el triunfo por 3-0 ante Vitoria, en el marco de la fecha 34 del Brasileirao, con un gol y una asistencia para que el equipo siga peleando para mantenerse en los puestos de clasificación de la Copa Libertadores 2027.

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El delantero, que fue convocado por Diego Forlán para afrontar la próxima fecha FIFA con la selección uruguaya, fue el encargado de asistir a Jefferson Savarino a los 15 minutos del primer tiempo para que este empujara la pelota y abrir el marcador.

Posteriormente, cuando el marcador contaba 42 minutos del primer tiempo, Canobbio recibió un pase filtrado entre líneas y picó el balón ante la salida del arquero para anotar el 2-0 parcial. De esta manera, el uruguayo lleva seis goles y cuatro asistencias en 25 partidos en la liga, mientras que en el año son nueve tantos y cuatro en 47 encuentros.