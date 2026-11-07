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Agustín Canobbio fue figura en el triunfo de Fluminense en el Brasileirao: gol y asistencia ante Vitoria

El delantero uruguayo fue clave para el triunfo de Fluminense por 3-0 ante Vitoria y seguir luchando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores

7 de noviembre de 2026 10:51 hs
@FluminenseFC

El uruguayo Agustín Canobbio fue la gran figura del Fluminense en el triunfo por 3-0 ante Vitoria, en el marco de la fecha 34 del Brasileirao, con un gol y una asistencia para que el equipo siga peleando para mantenerse en los puestos de clasificación de la Copa Libertadores 2027.

Posteriormente, cuando el marcador contaba 42 minutos del primer tiempo, Canobbio recibió un pase filtrado entre líneas y picó el balón ante la salida del arquero para anotar el 2-0 parcial. De esta manera, el uruguayo lleva seis goles y cuatro asistencias en 25 partidos en la liga, mientras que en el año son nueve tantos y cuatro en 47 encuentros.

Con este resultado, Fluminense se mantiene en la cuarta posición del Brasileirao con 57 puntos y clasificando de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, pero el Atlético Paranaense lo sigue de cerca, con 54 unidades, en la quinta ubicación.

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