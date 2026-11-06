Básquetbol: James Feldeine, el dominicano campeón uruguayo y sudamericano con Nacional, anunció su retiro profesional

El basquetbolista dominico estadounidense James Feldeine , campeón uruguayo y sudamericano con Nacional en 2025 , anunció su retiro del básquetbol profesional este viernes por la mañana, con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram

"Me estoy retirando oficialmente del juego que me ha regalado tanto en esta vida" , se lee en el comienzo de la carta que Feldeine escribió en una publicación de su cuenta, acompañada de una foto en la que se lo ve jugando de niño.

"Desde el principio, el básquetbol me dio una alegría que no pude encontrar en ninguna otra cosa que haya hecho. Se convirtió en más que un juego. Siempre fue mi lugar seguro . Creciendo en las duras calles de Washington Heights, New York, jamás hubiera imaginado a todos los lugares que este juego me llevó, la gente que conocí o las experiencias que sería bendecido de tener", continuó el desde hoy exjugador.

El internacional con República Dominicana, selección a la que defendió durante años y con la que jugó el Mundial de 2014, remarcó que el básquetbol le dio más "oportunidades" de las que hubiera soñado, por lo cual siempre estará "agradecido".

"Para todos los que fueron parte de mi historia, gracias por el amor y el apoyo a lo largo del camino. El juego puede haber terminado, pero las memorias, lecciones y el amor por el básquetbol se quedarán conmigo para siempre. Gracias por todo", afirmó Feldeine, que concluyo su carta enviándole un mensaje a los niños para que "sigan intentando", ya que él es el "ejemplo perfecto" de que se puede "bloquear el ruido y perseguir los sueños".

View this post on Instagram

Feldeine llegó a Nacional a mediados de 2024 para el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2024/2025, y se convirtió en una figura clave del tricolor durante la temporada más exitosa de su historia.

Junto con referentes como Connor Zinaich, Gastón Semiglia y Patricio Prieto, el bolso obtuvo a principios de 2025 la Liga Sudamericana de Baloncesto en Paysandú, venciendo en la final a San Lorenzo, y a mitad de año obtuvo su primera Liga Uruguaya venciendo 4-3 en las finales a Aguada, remontando un 3-1 en contra con tres victorias consecutivas con un partido 7 infartante.

James Feldeine Foto: @LUB_Uy

Tras obtener estos títulos Feldeine emigró al Bameso de la Liga de República Dominicana, y volvió a Nacional para la definición de la LUB 2025/2026, en la que el tricolor perdió en semifinales contra Aguada. Luego retornó al Bameso, el último club de su carrera.

En sus 16 años como profesional el dominico estadounidense desarrolló gran parte de su carrera en Europa: comenzó su periplo en el Breogán de España –país en el que también jugó para el Fuenlabrada y el Betis– y tras un paso por el Pallacanestro Cantù de Italia tuvo sus mejores años en el Panathinaikos de Grecia –club con el que ganó dos ligas y una copa– y el Estrella Roja de Serbia. También fue campeón israelí con el Hapoel Jerusalem, y subcampeón de la Copa Árabe con el Kuwait SC.