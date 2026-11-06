Diego Forlán anunció a los convocados de la selección uruguaya para enfrentar a Argentina y República Dominicana, con las sorpresas de Sebastián Jaume y Bruno Damiani

El entrenador Diego Forlán anunció la lista de 28 convocados de la selección uruguaya para la fecha FIFA de noviembre , en la que la celeste enfrentará a Argentina en La Bombonera (el viernes 13) y a República Dominicana en el Campus de Maldonado (el martes 17).

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Las dos grandes sorpresas del listado son las inclusiones de Sebastián Jaume y Bruno Damiani . El arquero de 22 años ha destacado en su estreno en Primera división con Albion , y ya había estado en la lista de reservados de Forlán para su primera gira en Asia. Es el único representante de la Liga AUF Uruguaya.

El delantero de 24 años , en tanto, atraviesa el mejor semestre de su carrera en el Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos , con 12 goles en 19 partidos en los últimos cuatro meses.

Otro de los nombres nuevos es el de Ignacio de Arruabarrena , golero del Arouca de Portugal que tuvo un gran comienzo de temporada: mantuvo su valla invicta en cinco de los primeros 10 partidos de la Liga de Portugal, y solo recibió 7 goles.

La selección uruguaya sub 17 ya tiene a sus 21 convocados para el Mundial de Qatar: son de ocho clubes, Nacional domina el listado y solo uno juega en el exterior

Baja para la selección uruguaya de Diego Forlán: Brian Rodríguez se lesionó y no estará ante Argentina y Dominicana

Es también una lista que cuenta con los regresos de Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio. Los tres no estuvieron en la gira asiática por diferentes motivos: Valverde por lesión, De la Cruz por decisión técnica y Canobbio para cumplir la suspensión por su expulsión ante España en el último partido del Mundial 2026.

Las novedades de la convocatoria anterior, Santiago Mouriño, Juan Rodríguez y Martín Satriano, se mantienen en esta oportunidad. Lucas Torreira, que volvió en octubre a la celeste luego de cuatro años, también sigue.

Brian Rodríguez y Nahitan Nández son las bajas de la selección para esta fecha FIFA, ambos por lesión.

Los convocados de la selección uruguaya para la fecha FIFA de noviembre

Goleros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Sebastián Jaume (Albion).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Mouriño (Villarreal), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo de La Coruña), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Facundo Bernal (Real Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting Club), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Atacantes: Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting Club), Martín Satriano (Getafe), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca), Bruno Damiani (Philadelphia Union), Darwin Núñez (Diriyah).