Mundial 2030: España debe retirarse si no le dan la final, dijo el candidato de derecha Alberto Núñez Feijóo, favorito a ganar las elecciones próximas

España debe retirarse de la organización del Mundial 2030 , que prepara junto a Portugal y Marruecos con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, si no acoge su final, estimó el candidato a presidente de la derecha española Alberto Núñez Feijóo , favorito para ganar las elecciones del 29 de noviembre.

La final del campeonato debe ser "donde es lo justo, donde es lo oportuno, donde es indiscutible: en España", aseveró el líder del Partido Popular (PP), Núñez Feijóo, la noche del jueves en el programa televisivo El Chiringuito.

Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí".

"Recuperar el orgullo de nuestro país pasa también por no dejarse pisotear por nadie... A la primera potencia internacional en fútbol no se la humilla", escribió Feijóo este viernes en X, donde colgó el enlace con la entrevista.

El Estadio Centenario se apronta para recibir al papa León XIV y la final de la Copa Libertadores, antes de comenzar las obras para el Mundial 2030

Mundial 2030: Marruecos afirma que la final será en su país, en medio de la puja con España para recibir el partido definitorio

Lo que dijo Luis De la Fuente

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reiteró también este viernes que la final del Mundial debería jugarse en España, pero evitó hablar de retiradas.

"En mi opinión la final se debería jugar en España. Sigo repitiendo esa opinión", dijo De la Fuente en la rueda de prensa posterior a la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

Luis de la Fuente reemplazó en 2022 al exseleccionador Luis Enrique después de la debacle en Qatar. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

"Ahora, mi ocupación es, cuando lleguemos a ese Mundial, si Dios quiere, preparar el mejor equipo para volver a ganarlo. Todo lo demás, cada uno que se encargue de lo que tiene que encargarse", dijo al ser preguntado sobre las afirmaciones de Feijóo.

"Nuestra ocupación es preparar un equipo de nuevo competitivo para ganar otro Mundial. Hasta ahí puedo llegar", concluyó el seleccionador español.

La puja entre España y Marruecos por la final del Mundial 2023

Los coorganizadores de la edición de 2030, Portugal, España y Marruecos, se disputan la final: Madrid apuesta por el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

El influyente presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró en setiembre que ese partido de interés planetario tendrá lugar en su país "le guste a algunos o no".

Gran Estadio Hassan II de Casablanca @Populous

La FIFA aseguró en ese momento que aún no se ha tomado ninguna decisión.

Esta polémica ocurre luego de que a finales de julio decenas de miles de migrantes irrumpieran desde Marruecos en el enclave español norafricano de Ceuta, provocando una crisis migratoria que todavía no se termina de solucionar.

Feijóo ha acusado a Marruecos de estar detrás de la "invasión" y ha prometido "firmeza" frente al país vecino de llegar al Gobierno.

Según las encuestas, el PP ganará las elecciones legislativas adelantadas del 29 de noviembre, sobre los socialistas del jefe del ejecutivo Pedro Sánchez, pero podría necesitar del apoyo de la extrema derecha para formar gobierno.

AFP