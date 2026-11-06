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El resurgimiento de Giovanni González en River Plate, donde fue destacado especialmente por Ponzio

El uruguayo Giovanni González volvió a ser titular en River Plate y a sumar minutos, y su entrenador destacó una gran virtud de él

6 de noviembre de 2026 10:04 hs
Dsports

El uruguayo Giovanni González volvió a sumar minutos en River Plate argentino en el encuentro frente a Aldosivi y lo seguirá haciendo debido a que Gonzalo Montiel, el defensor titular, tendrá tres fechas de suspensión luego de su expulsión en el superclásico ante Boca Juniors, y jugará los octavos de final y unos hipotéticos cuartos del Torneo Clausura.

El defensor fue titular en el triunfo 2-0 ante Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y su entrenador Leonardo Ponzio destacó una gran virtud en conferencia de prensa y reveló un gran hábito de González: "Lo de él fue un paso adelante que se merecía dar. Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Con trabajo, la recompensa aparece".

Giovanni Gonz&aacute;lez debut&oacute; en River Plate de Argentina

Giovanni González debutó en River Plate de Argentina

El lateral derecho llegó al cuadro argentino en junio de este año procedente del Krasnodar de Rusia a cambio de medio millón de dólares, y si bien llegó para ser suplente de Montiel, tuvo apariciones esporádicas relacionadas únicamente a motivos futbolísticos y disputó solamente siete partidos, tres de ellos como titular.

"Cuando uno juega no pregunta por qué no juega, entonces cuando no jugás tenés que hacer algo de autocrítica. A mí me encanta que se enojen por no jugar. Hoy entraron todos", señaló Ponzio que también le volvió a dar minutos al uruguayo Mauro Arrambarri ante Aldosivi.

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