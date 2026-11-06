El resurgimiento de Giovanni González en River Plate, donde fue destacado especialmente por Ponzio

El uruguayo Giovanni González volvió a sumar minutos en River Plate argentino en el encuentro frente a Aldosivi y lo seguirá haciendo debido a que Gonzalo Montiel, el defensor titular, tendrá tres fechas de suspensión luego de su expulsión en el superclásico ante Boca Juniors, y jugará los octavos de final y unos hipotéticos cuartos del Torneo Clausura.

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El defensor fue titular en el triunfo 2-0 ante Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y su entrenador Leonardo Ponzio destacó una gran virtud en conferencia de prensa y reveló un gran hábito de González: "Lo de él fue un paso adelante que se merecía dar. Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Con trabajo, la recompensa aparece".

Giovanni González debutó en River Plate de Argentina El lateral derecho llegó al cuadro argentino en junio de este año procedente del Krasnodar de Rusia a cambio de medio millón de dólares, y si bien llegó para ser suplente de Montiel, tuvo apariciones esporádicas relacionadas únicamente a motivos futbolísticos y disputó solamente siete partidos, tres de ellos como titular.