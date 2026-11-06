Papa León XIV en Uruguay: hasta qué hora están abiertos los bancos hoy viernes 6 de noviembre

Los bancos de todo el país modificaron sus horarios de atención al público por la llegada del papa León XIV y el operativo de seguridad previsto para este viernes 6 de noviembre en Montevideo.
Los cambios alcanzan a distintas sucursales y entidades financieras, aunque no todas tendrán el mismo esquema de funcionamiento. Algunas adelantarán el cierre, mientras que otras mantendrán su actividad habitual.
Las modificaciones buscan facilitar las operaciones de los clientes ante las restricciones de tránsito previstas por el arribo del pontífice y sus actividades en la capital uruguaya.
¿Hasta qué hora atiende cada banco en Uruguay hoy viernes 6 de noviembre?
El esquema de atención bancaria de este viernes 6 de noviembre varía de acuerdo con la entidad y la ubicación de sus dependencias.
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Banco Santander: todas las sucursales del país atienden de 9 a 13 hrs.
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Scotiabank: también mantiene abiertas todas sus dependencias de 9 a 13 hrs.
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BBVA: las sucursales Casa Central, Diagonal, Entrevero y Cordón, en Montevideo, funcionan de 10 a 14 hrs. El resto no tiene modificaciones informadas.
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Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU): la sucursal Microbanca, ubicada en la Torre Ejecutiva, permanece cerrada durante toda la jornada. La dependencia de Convención y avenida Uruguay atiende hasta las 16 hrs., mientras que las demás mantienen sus horarios habituales.
Por su parte, el Banco Hipotecario del Uruguay, Itaú y BTG Pactual no anunciaron modificaciones en sus horarios de atención presencial.