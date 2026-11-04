Crisis en Paraguay: imputan a 27 personas por el caso Ueno Bank y avanza ley para ahorristas

La crisis en torno a la entidad Ueno Bank sigue generando repercusiones judiciales y legislativas en Paraguay, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio de su proceso de resolución por insuficiencia de solvencia.

Según reportes de La Nación y ABC Color, el Ministerio Público imputó a 27 personas —entre exdirectivos, un síndico, accionistas y representantes de firmas vinculadas— por la presunta comisión de delitos financieros como lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

Los agentes fiscales solicitaron la prisión preventiva para el principal investigado de la causa, mientras que para otros seis integrantes del directorio y el síndico requirieron arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica y otras medidas cautelares.

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Por otro lado, en el ámbito político y legislativo, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó con modificaciones el proyecto de ley de emergencia para acelerar la devolución de fondos a los pequeños ahorristas afectados, devolviendo el texto a la Cámara de Senadores para su revisión.

Si bien en Paraguay ya existe un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, el proyecto tramitado en el Parlamento no busca reemplazarlo, sino obligar por ley a reducir los plazos legales de reembolso —de los 15 días hábiles habituales a un máximo de entre 24 horas y 5 días hábiles—, además de autorizar mecanismos de anticipo y dotar de liquidez extraordinaria al BCP para responder a la urgencia social.

Dentro de las modificaciones aprobadas en la Cámara Baja, los diputados suprimieron el artículo que contemplaba la habilitación temporal de la aplicación móvil del banco debido a que la plataforma está inoperativa por la intervención oficial. En paralelo, sectores de la oposición y la disidencia oficialista impulsan la firma de un libelo acusatorio con el objetivo de solicitar un juicio político al Poder Ejecutivo por responsabilidades en el marco de la crisis.

En tanto, ante la difusión de rumores e informaciones falsas en redes sociales tras la intervención de Ueno Bank, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un comunicado para instar a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de mensajes sin sustento.

Asimismo, el gremio reafirmó la estabilidad del sistema financiero paraguayo y destacó que las entidades bancarias están trabajando intensamente para absorber la alta demanda de clientes provenientes de la institución afectada, garantizando que este proceso permita a los ahorristas recuperar sus recursos y retomar sus actividades con normalidad.

Los bancos que integran la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) son: Banco GNB Paraguay, Banco Itaú Paraguay, Sudameris Bank, Banco Atlas, Banco Familiar, Banco BASA, Bancop, Solar Banco, Interfisa Banco, Zeta Banco, ueno bank (actualmente en proceso de resolución), Citibank, Banco Do Brasil y el Banco de la Nación Argentina.