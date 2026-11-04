La razón por la que Ronald Araujo no jugó en Liverpool en la derrota 3-2 ante Fenerbahce por la Champions League

La sorpresiva suplencia de Ronald Araujo y su permanencia durante los 90 minutos en el banco de relevos en la caída de Liverpool 3-2 frente a Fenerbahce en Estambul este miércoles, generó inmediatas repercusiones en la prensa deportiva británica.

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Tras haber encadenado titularidades y rendimientos destacados en la Champions League -en la que lleva sus dos goles anotados con esa camiseta-, la decisión de que el defensor uruguayo no viera acción respondió estrictamente a una estrategia de rotación y gestión de cargas físicas diseñada por Andoni Iraola, y no a ningún problema médico.

Según reportó The Independent, el cuerpo técnico de los reds diagramó una alineación mixta con fuerte rotación en el Chobani Stadium, priorizando dar descanso a futbolistas con alta exigencia acumulada tras la dura derrota del pasado domingo frente a Arsenal en la Premier League.

En aquel encuentro, Araujo disputó 81 minutos de máxima intensidad, por lo que Iraola optó por colocar como titular en la zaga central al joven Jérémy Jacquet junto al capitán Virgil van Dijk.

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Pese a la derrota contra Arsenal, la prensa británica había elogiado y mucho el rendimiento del zaguero uruguayo.

Una ausencia sorpresiva en Liverpool

Por su parte, el portal especializado This Is Anfield señaló en su análisis posterior que el plan de rotaciones "terminó saliendo caro", remarcando que Ronald Araujo se encontraba en óptimas condiciones físicas.

De hecho, el informe médico previo del club no reportó molestias del riverense, quien venía de convertir dos goles en la fase de liga de la Champions League.

El desarrollo del segundo tiempo terminó de sellar su ausencia. Con el marcador en contra y luego de remontadas fugaces, las modificaciones de Andoni Iraola buscaron exclusivamente peso ofensivo (ingresaron Alexander Isak, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Lewis Koumas), dejando al lateral Milos Kerkez como único recambio en la línea defensiva.

Medios como el Liverpool Echo remarcaron que preservar al zaguero uruguayo apunta directamente a la Premier League: con la necesidad imperiosa de cortar la racha de derrotas consecutivas, Araujo volverá a la titularidad este fin de semana ante Crystal Palace.