Elecciones en Peñarol: a 38 días, Ruglio tomó distancia política, dio libertad de acción a su grupo para que trabaje para el acto eleccionario, pero no confirmó su baja

El escenario político en el Palacio Cr. Gastón Guelfi puede dar un giro importante en Peñarol para lo que serán las elecciones del club a llevarse a cabo el próximo sábado 12 de diciembre, ya que este miércoles, Ignacio Ruglio si bien no confirmó a su círculo íntimo que no buscará ser nuevamente presidente de la institución, dejó esa idea en quienes concurrieron, cuando restan 38 días para ir a las urnas.

Los que estuvieron reunidos en la tarde de este miércoles con el titular carbonero fueron Gastón Diz, Alejandro González, Marcelo Solomita, Claudio Rivas y Julio Trostchansky.

Desde ese punto de vista, los integrantes del oficialismo decidieron agruparse en un escenario a futuro sin el actual presidente -con el aval de Ruglio- para seguir avanzando en cómo sería ese escenario.

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Como había informado Referí hace seis meses, el pasado 12 de mayo, el mandamás carbonero ya había dado un paso al costado.

Más allá de ello, justo es decir que posteriormente a esa información, Ruglio coqueteó con volver a postularse a un tercer mandato, pese a que nunca lo afirmó de manera pública.

El actual presidente, que marcó una era de personalismo y reformas estructurales en la institución, y que desde el punto de vista deportivo, ganó dos títulos del Campeonato Uruguayo de cinco disputados en sus respectivos períodos (sin contar este que aún está en juego), y devolvió al club a una semifinal de Copa Libertadores junto a Diego Aguirre -a quien él contrató casi al término de su primer mandato y apostando por el segundo-, aún no tomó la decisión en base a distintas circunstancias que se dieron, según informaron fuentes del club a Referí.

Cómo fue cambiando Ruglio con el paso del tiempo

En diferentes notas que brindó Ignacio Ruglio, insistió en que su decisión estaba "totalmente tomada", pero se mantuvo firme en su postura de no revelarla hasta que finalizara la participación de la selección uruguaya en el Mundial 2026.

Sin embargo, el tiempo fue pasando, la Copa del Mundo ya es historia, y aún sigue sin pronunciarse a 38 días del acto eleccionario, por más que dejó la puerta abierta para no presentarse.

En 2023, cuando Ruglio fue reelecto como presidente, la oposición le adelantó las elecciones a noviembre lo que terminó favoreciendo al actual titular aurinegro porque en diciembre Peñarol perdió las finales del Campeonato Uruguayo con Liverpool.

Asimismo, en ese mismo acto eleccionario, Ruglio logró mayor porcentaje y más dirigentes que en 2020 en una elección con récord histórico de votos, ya que sufragaron 13.051 asociados.

El presidente de los carboneros tuvo en 2023 un porcentaje mayor que en las elecciones anteriores de 2020 cuando le ganó con un 33,8% a Juan Pedro Damiani por 227 votos.

En ese 2023, Ruglio sumó un 39% de los sufragios, por lo que mejoró lo su elección anterior cuando con 41 años, fue electo como el segundo presidente más joven de los carboneros, solo superado por Gastón Guelfi.

Su llegada al poder rompió con décadas de hegemonía de sectores tradicionales, basando su gestión en una comunicación directa con el socio y una política de austeridad financiera que, no obstante, estuvo siempre bajo la lupa de los resultados deportivos.

Su decisión de dar prácticamente dar un paso al costado no parece estar vinculada a un desgaste con el electorado, sino a una convicción personal de cumplir un ciclo de gestión, según indicaron fuentes a Referí.

Bajo su presidencia, Peñarol modernizó su infraestructura y hubo un cambio de paradigma en la formación de juveniles en el que no le fue del todo bien luego de haber cesado, en enero de 2021, a Fernando Curutchet como coordinador de juveniles tras cinco años en el club,

"Hay algunas cosas que cambiar", dijo entonces, y nombró allí a Claudio Flores, José Enrique De los Santos y Sebastián Roquero.

Más allá de esto, Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 en febrero de 2022- con Ruglio como presidente, aunque la obsesión por el éxito internacional y el dominio del Campeonato Uruguayo -hoy llamado Liga AUF Uruguaya- marcaron la temperatura de su relación con la tribuna.

A su vez, en los últimos meses terminó de pagar la deuda con Toluca -tras el pase del juvenil Brian Barboza- por la transferencia más importante del club en su historia que fue la de Leonardo Fernández, y también compró la ficha de Matías Arezo, la segunda más cara del historial carbonero.

El panorama que se viene

Si bien Ignacio Ruglio no tomó una decisión de presentase o no nuevamente a la presidencia de Peñarol, el mensaje que brindó este miércoles de tarde en la reunión con su círculo íntimo, fue que dejó la puerta abierta a que existe una importante probabilidad de que no lo haga, por lo que le dio libertad a sus compañeros para que se fueran juntando pensando en las elecciones.

Ante este panorama, y el poco tiempo que tendrá el oficialismo para reaccionar y llevar a cabo una meta política para intentar ganar los comicios, Juan Pedro Damiani aparece como uno de los máximos exponentes a poder sucederlo en el cargo -si no se presenta-, aunque también por el momento existe la fórmula de Evaristo González con Carlos Lazzarino que dará pelea.

En marzo pasado, Referí informó que el expresidente ya se movía para las elecciones de Peñarol, "se reunió con varios referentes" y mantenía "diferencias muy grandes con Ignacio Ruglio".

Habrá que ver qué decisión toman finalmente Freddy García y Santiago Sánchez, si finalmente forman alguna alianza con estos dos candidatos, o irán solos.

Las urnas de los aurinegros esperarán en diciembre próximo lo que será una contienda interesante.