La devoción de Ruglio por apostar a figuras del segundo quinquenio de Peñarol para trabajar en el club

El presidente de Peñarol continúa demostrando su devoción por la gente que él entiende que debe estar en el club porque es lo que estaba necesitando.

No solo nunca lo ocultó, sino que fue una de sus banderas en la campaña electoral que lo llevó finalmente al sillón tan ansiado.

En ese contexto, Ruglio es de los dirigentes que entienden y conocen la historia de la institución. No vive exclusivamente del presente, sino que muchas veces ha recurrido a figuras históricas para diferentes temas.

Por ejemplo, fue quien el mismo día que se llevó a cabo el homenaje a Fernando Morena con su estatua en el Estadio Campeón del Siglo, al terminar el mismo, programó otro para nombrar las calles que circundan al mismo como Néstor “Tito” Goncálves y Alberto Spencer.

Ignacio Ruglio el día del homenaje a Néstor "Tito" Goncálves, como se llama desde el 2 de octubre pasado la calle principal en donde se encuentra el Estadio Campeón del Siglo

También le pidió permiso al cuerpo técnico encabezado por Mauricio Larriera para mostrarles a los futbolistas un video motivacional mientras iban al Estadio Luis Tróccoli el pasado sábado para debutar por el Torneo Clausura con la figura del propio Tito Goncálves hablando de lo que significa el club.

“Absolutamente falta ADN del club (en las divisiones formativas). No soy de los que creo que a todas las exglorias hay que meterlas dentro del club. No todos están capacitados para cumplir una función en juveniles, no todos tienen la pedagogía para trabajar con un niño de 14 años, ni tampoco la tiene para tratar a un joven de 17 años que está por dar el salto a Primera. (…) Pero sí soy de los que creo que no puede ser que en las juveniles de Peñarol no haya casi nadie vinculado al club”, dijo Ruglio a Referí previo a las elecciones en una nota publicada el pasado 23 de noviembre.

A su vez, ya pensando en el área futbolística en general, sentenció entonces: “Encabecé mi proyecto con (Pablo) Bengoechea y con (Gabriel) Cedrés a los que fui a buscar especialmente para encaminar el proyecto deportivo, confiando en que tenían que llegar, ordenar la cosas, y que tenían que estar al servicio de Peñarol los tres años sin moverse, para arreglar lo que sucede en la cancha”.

Sus hombres del segundo quinquenio

El segundo quinquenio de Peñarol marcó un mojón clarísimo en la historia del club.

Fue el mejor momento futbolístico de la institución en las últimas dos décadas.

Y Ruglio claramente apuesta a algunas de esas figuras que compartieron la gloria con los hinchas carboneros desde 1993 a 1997.

Como se expresó líneas arriba, por el primero que apostó fue nada menos que por el capitán de aquel equipo, Pablo Bengoechea, para que se hiciera cargo de la dirección deportiva. El puesto que mayor connivencia debe tener con el presidente.

Con Bengoechea tienen diálogo diario y entre los dos eligieron a Larriera para que se transformara en el técnico que buscará llevar a Peñarol al título del Torneo Clausura primero, para luego, intentar ir por el Campeonato Uruguayo.

Gabriel Cedrés fue una de las principales figuras del primer año del segundo quinquenio. Anotó goles importantes y a mitad de año emigró al fútbol argentino.

En él recayó la gerencia deportiva en la actualidad, luego de que el presidente se reuniera casi a diario con él y con Bengoechea previo a las elecciones.

Además, y fuera del segundo quinquenio, sumó a Walter "Indio" Olivera, el excapitán de Peñarol ganador de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental en 1982.

El viernes pasado a la noche, la noticia que sorprendió fue que Fernando Curutchet dejaba de ser el coordinador de las divisiones menores aurinegras luego de cinco años.

Fue una determinación de Ruglio que decidió que “hay algunas cosas que cambiar”.

En ese sentido, el titular mirasol decidió esta semana que quien ocupe de manera interina ese cargo sean dos exfutbolistas del quinquenio: José Enrique De los Santos y Claudio “Popi” Flores.

Este último ya estaba trabajando como entrenador de arqueros en las distintas categorías de formativas que posee el club.

De los Santos, por su parte, había estado anteriormente como ayudante técnico de Gregorio Pérez, y también en las inferiores y hasta técnico de Tercera división.

De esta forma, este pedido de Ruglio en esta semana proclama su regreso a la institución.

Asimismo y según confió una fuente del club a Referí, otro de los integrantes del segundo quinquenio de Peñarol que ya trabajaba en Peñarol, va a cambiar de divisional.

Se trata de Serafín García, quien hasta el momento dirigía a la Sexta división y a partir de ahora lo hará con los muchachos de la sub 16.

La frutilla en la torta

Lo que aún pretenden Ruglio y Bengoechea es la llegada de Antonio Pacheco al club.

Desde antes de las elecciones, el propio Bengoechea había dicho a Referí que quería contar con Tony dentro de la institución.

“Desde mi punto de vista, Peñarol no se puede dar el lujo de no contar con Cedrés, ni Pacheco, (…) quienes se prepararon para otros cargos dentro del club”, dijo el excapitán del quinquenio en una nota publicada el 28 de noviembre.

El viernes hubo una charla entre Ruglio y Pacheco, quien está cerca de desembarcar en algún puesto en Peñarol.

Ese puesto, confirmó Ruglio a Referí el sábado en el Tróccoli, no será el que ocupaba Fernando Curutchet.

“Hay que darle tiempo, aunque ojalá que desembarque en un corto plazo en las juveniles de Peñarol”, expresó el titular carbonero.

De a poco, los integrantes del segundo quinquenio del club han retornado en esta nueva administración y los que ya estaban, como Flores y Serafín García, ya tienen nuevos puestos para trabajar.