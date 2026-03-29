Juan Pedro Damiani "ya se mueve" para las elecciones de Peñarol, se reunió con varios referentes y mantiene "diferencias muy grandes con Ignacio Ruglio"

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, comenzó a mantener importantes reuniones de cara a las próximas elecciones de la institución que se llevarán a cabo a fines de este año.

Fuentes cercanas a Damiani dijeron a Referí que "ya se mueve" con vistas al acto eleccionario de los carboneros.

Luego de la reunión que hubo el pasado jueves con el presidente Ignacio Ruglio, el expresidente Jorge Barrera, y otros directivos, Juan Pedro deslizó una frase: "Voy a jugar fuerte".

Juan Pedro Damiani estuvo muy activo en los últimos días pensando ya en las elecciones de Peñarol.

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"Juan ya lo dijo. Va a jugar fuerte. Y ya está jugando fuerte. Se está reuniendo con todos los que apuestan a un cambio en el club. Está escuchando a todos, recogiendo inquietudes y propuestas, y evaluando cuál es la mejor propuesta alternativa al actual oficialismo que se puede presentar a los socios", explicaron los informantes.

0022693716.webp Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal C. DOS SANTOS

Según supo Referí, Damiani mantiene reuniones y conversaciones periódicas con Alejandro Ruibal, Walter Pereyra, Evaristo González, Edgardo Novick y Rodolfo Catino, al tiempo que se mantiene en línea con el expresidente Jorge Barrera, a quien considera "un activo muy importante para el club".

Desde el entorno de Damiani se asegura que "no hay posibilidad alguna" de integrar una lista única con figuras del actual oficialismo encabezado por Ignacio Ruglio. "Pensamos de manera absolutamente diferente y queremos un Peñarol totalmente distinto", indicaron.

0021607193.webp Rodolfo Catino, Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera L. Carreño

Damiani también ha mantenido contactos con dirigentes jóvenes, a los que considera indispensable "escuchar y tomar en cuenta".

"Hay gente que está fuera del club que hace años trabaja por un cambio y que tiene mucho para aportar en los tiempos que vienen. Y hay gente que está hoy en el club, que ha enviado señales de que quiere sumarse a una corriente que haga las cosas de otra forma", explicaron.

Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio

En cuanto al reciente encuentro del que Damiani participó con el presidente Ruglio y el expresidente Barrera, las fuentes consultadas indicaron que "fue un asado de camaradería" pero que "de ningún modo fue una instancia donde se haya planteado la posibilidad de concurrir juntos a las elecciones de finales de año".

"Las diferencias con Ruglio y su entorno son muy grandes. Juan Pedro acude a esos encuentros porque, como explica, siempre que Peñarol lo necesita va a estar, pero eso no quiere decir que comparta el estilo de conducción del club y las formas del oficialismo", señalaron.

20241111 Entrevista a Juan Pedro Damiani. IG Juan Pedro Damiani Foto: Inés Guimaraens

Por lo pronto, relataron que hace algunas semanas Ruglio pidió a Damiani que le ayude a acercar posiciones entre Peñarol y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. "Damiani ha trabajado y está trabajando en lo que se le pidió, pero también ve que mientras lo hace Ruglio y otros dirigentes siguen con sus cuestionamientos públicos hacia Domínguez y la Conmebol. Y eso no solo no ayuda, sino que entorpece cualquier gestión", indicaron, aunque adelantaron que Damiani se reunirá próximamente con Domínguez.