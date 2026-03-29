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La llamativa y sorpresiva ausencia en la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido de Peñarol ante Racing de hoy por el Torneo Apertura

El entrenador carbonero decidió dejar fuera de la convocatoria a un futbolista fundamental

29 de marzo de 2026 13:51 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol dio a conocer la lista de los convocados de Diego Aguirre para el partido ante Racing a la hora 19.30 de este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 9 del Torneo Apertura.

En la misma hay una ausencia muy importante que causó sorpresa.

Eduardo Darias no jugará ante Racing

Racing estuvo primero junto a Peñarol en la tabla de posiciones hasta el pasado jueves cuando igualó con Progreso por la fecha 8 del Torneo Apertura.

En ese contexto, se trata de un partido muy importante para los dirigidos por Diego Aguirre ante un rival complicado.

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Sin embargo, en la lista de convocados del DT carbonero no está Eduardo Darias.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias
Eduardo Darias celebra su gol con Jesús Trindade

Eduardo Darias celebra su gol con Jesús Trindade

El volante venía jugando de manera notable y anotando goles, tras su vuelta por su lesión.

Sin embargo, el pasado miércoles en la victoria ante Boston River en Florida, en la que anotó el 1-0 transitorio, solo jugó el primer tiempo.

Desde Peñarol no informaron si lo quieren cuidar para lo que se viene, incluyendo la Copa Libertadores, o si tiene algún problema muscular.

Esta es la lista en la que sigue sin aparecer Diego Laxalt luego de su lesión, ni por ahora, Abel Hernández:

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