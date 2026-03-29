La Mesa Ejecutiva de la AUF suspendió tres partidos de este domingo debido a las lluvias; mirá cuándo se juegan

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) suspendió en la mañana de este domingo tres de los partidos que se iban a disputar en esta misma jornada por las intensas lluvias caídas en la capital y alrededores.

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El diluvio fue demasiado para lo que es el drenaje de algunas canchas, lo que llevó a la suspensión.

El encuentro entre P rogreso ante Liverpool que estaba pautado para disputar en el Parque Paladino a la hora 10 de este domingo, fue postergado debido a las fuertes lluvias.

El mismo se suspendió con los negriazules ya en el escenario, según pudo saber Referí.

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No solo eso, sino que además, estaban los 11 titulares confirmados.

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Así juega Liverpool ante Progreso en el Paladino. pic.twitter.com/mzTt8u3U0y — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) March 29, 2026

El segundo partido suspendido fue el de Juventud de Las Piedras vs Boston River que se iba a disputar en el Parque Artigas pedrense a la hora 13 de este domingo.

Según informó el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, a Referí, el encuentro de Las Piedras quedó agendado por la Mesa Ejecutiva para este lunes a las 13 y con los mismos detalles, en tanto que Progreso vs Liverpool pasó para el martes a las 15.

Sobre la hora 11.15, el propio organismo también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini.

También se confirmó que por ahora, que el partido en el Estadio Campeón del Siglo a las 19.30 entre Peñarol vs Racing, por ahora, no corre riesgo de disputarse, más allá de que la Mesa Ejecutiva seguirá monitoreando cómo continúan las lluvias.