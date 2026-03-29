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La Mesa Ejecutiva de la AUF suspendió tres partidos de este domingo debido a las lluvias; mirá cuándo se juegan

El diluvio caído en la mañana de la jornada dominguera en Montevideo y ciudades cercanas, llevaron a la resolución

29 de marzo de 2026 10:17 hs
jueces uruguayos árbitros
Inés Guimaraens

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendió en la mañana de este domingo tres de los partidos que se iban a disputar en esta misma jornada por las intensas lluvias caídas en la capital y alrededores.

El diluvio fue demasiado para lo que es el drenaje de algunas canchas, lo que llevó a la suspensión.

Los dos partidos que se postergan

El encuentro entre Progreso ante Liverpool que estaba pautado para disputar en el Parque Paladino a la hora 10 de este domingo, fue postergado debido a las fuertes lluvias.

El mismo se suspendió con los negriazules ya en el escenario, según pudo saber Referí.

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No solo eso, sino que además, estaban los 11 titulares confirmados.

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El segundo partido suspendido fue el de Juventud de Las Piedras vs Boston River que se iba a disputar en el Parque Artigas pedrense a la hora 13 de este domingo.

Según informó el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, a Referí, el encuentro de Las Piedras quedó agendado por la Mesa Ejecutiva para este lunes a las 13 y con los mismos detalles, en tanto que Progreso vs Liverpool pasó para el martes a las 15.

Sobre la hora 11.15, el propio organismo también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini.

También se confirmó que por ahora, que el partido en el Estadio Campeón del Siglo a las 19.30 entre Peñarol vs Racing, por ahora, no corre riesgo de disputarse, más allá de que la Mesa Ejecutiva seguirá monitoreando cómo continúan las lluvias.

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