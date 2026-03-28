La decisión que tomó la AUF con Joaquín Piquerez luego de su lesión ante Inglaterra por la fecha FIFA

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado en la tardecita de este sábado informando la situación de la lesión que sufrió el lateral izquierdo de la selección uruguaya , Joaquín Piquerez, en el 1-1 ante Inglaterra jugado este viernes en Wembley por la fecha FIFA de marzo.

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La celeste decidió desafectar al futbolista para que continúe su recuperación con su club, Palmeiras, en San Pablo.

La AUF informó en sus redes lo que ocurrió con Joaquín Piquerez cuando iban 10 minutos del encuentro contra Inglaterra, lo que dio lugar al ingreso de José María Giménez.

"Joaquín Piquerez queda libertado y regresa a Palmeiras", expresa la cuenta de X (ex Twitter) de la selección uruguaya.

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Y añade: "El futbolista de la selección uruguaya sufrió un traumatismo en su tobillo en el partido contra Inglaterra por fecha FIFA del27/3".

"En coordinación con su club queda liberado de la concentración celeste en Londres para volver a Brasil y realizar la recuperación con Palmeiras", informa.

De esa forma, el plantel de Marcelo Bielsa tendrá un futbolista menos para el encuentro ante Argelia en Turín, Italia, del próximo martes.

Aquí se puede ver el posteo: