El increíble y espectacular banderín que le entregó Federico Valverde como capitán de Uruguay a Jordan Henderson, su par de Inglaterra en el amistoso de fecha FIFA

Uruguay empató 1-1 contra Inglaterra en la hora ante este viernes en el Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo y jugó allí por primera vez desde su remodelación en 2003. Federico Valverde fue el autor del tanto del empate, de penal, cuando se terminaba el encuentro.

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Los dirigidos por Marcelo Bielsa se vieron superados por su rival en gran parte del juego, aunque sobre el final, y previo a un error en la marca de Mathías Olivera en una pelota quieta que propició el 1-0 para los ingleses, una falta cometida en el área sobre Federico Viñas llevó a esa pena máxima y a la consiguiente igualdad.

Federico Valverde fue, una vez más, el capitán de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

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Más allá de ello, tras la lesión de Joaquín Piquerez de entrada, ingresó José María Giménez y el volante de Real Madrid le pasó el brazalete.

Cuando se hizo el sorteo previo al encuentro con la cuaterna arbitral y el capitán de Inglaterra, Jordan Henderson, esta vez, Valverde llevó un banderín diferente a los habituales.

No era de tela, sino que fue confeccionado de una forma muy particular.

Teniendo en cuenta que Uruguay estrenó nueva camiseta en este encuentro, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la llamaron la "nueva armadura", por lo que semeja justamente algo de la época en la que se utilizaban las mismas.

Aquí se puede ver ese banderín: