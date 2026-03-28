El increíble y espectacular banderín que le entregó Federico Valverde como capitán de Uruguay a Jordan Henderson, su par de Inglaterra en el amistoso de fecha FIFA
El volante celeste fue el encargado de portar en esta ocasión, un tributo diferente para los ingleses
28 de marzo de 2026 15:51 hs
Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley
FOTO: AFP
Uruguay empató 1-1 contra Inglaterra en la hora ante este viernes en el Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo y jugó allí por primera vez desde su remodelación en 2003. Federico Valverde fue el autor del tanto del empate, de penal, cuando se terminaba el encuentro.