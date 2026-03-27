Así es la nueva camiseta que Uruguay estrenará hoy ante Inglaterra en Wembley y que utilizará en el Mundial 2026; mirá el video
Los dirigidos por Marcelo Bielsa saldrán al mítico estadio de Londres con su flamante indumentaria
27 de marzo de 2026 12:58 hs
La selección uruguaya presentó lo que es la flamante camiseta titular que utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, auspiciada por Nike, y que estrenará este viernes contra el combinado de Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo.
Uruguay jugará este viernes ante los ingleses con la equipación titular, es decir, con la celeste.
Cómo es la nueva camiseta de Uruguay
La nueva casaca de la selección uruguaya está realizada en un celeste un poco más pálido de las últimas que se han visto.
También tiene el uso de un "oro arenado" en los logos y detalles en homenaje a las conquistas mundiales y olímpicas del combinado uruguayo a lo largo de su historia.