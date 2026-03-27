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Así es la nueva camiseta que Uruguay estrenará hoy ante Inglaterra en Wembley y que utilizará en el Mundial 2026; mirá el video

Los dirigidos por Marcelo Bielsa saldrán al mítico estadio de Londres con su flamante indumentaria

27 de marzo de 2026 12:58 hs

La selección uruguaya presentó lo que es la flamante camiseta titular que utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, auspiciada por Nike, y que estrenará este viernes contra el combinado de Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo.

Uruguay jugará este viernes ante los ingleses con la equipación titular, es decir, con la celeste.

Cómo es la nueva camiseta de Uruguay

La nueva casaca de la selección uruguaya está realizada en un celeste un poco más pálido de las últimas que se han visto.

También tiene el uso de un "oro arenado" en los logos y detalles en homenaje a las conquistas mundiales y olímpicas del combinado uruguayo a lo largo de su historia.

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A su vez, tiene un cuello blanco que se utilizó en distintas épocas.

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La nueva camiseta celeste que estrenar&aacute; Uruguay ante Inglaterra y con la que jugar&aacute; el Mundial 2026; Ronald Araujo sirvi&oacute; como modelo

La nueva camiseta celeste que estrenará Uruguay ante Inglaterra y con la que jugará el Mundial 2026; Ronald Araujo sirvió como modelo

El interior del cuello refleja un sello de identidad: un gráfico Art Deco de la torre del Centenario con el sol naciendo por detrás, coronado con la frase "Uruguay nomá".

Las camisetas están fabricadas con 100% residuos textiles reciclados.

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