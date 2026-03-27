Federico Valverde y su nuevo gran desafío: "Aprender a convivir con una niña, a hacerle las colitas en el pelo"; la figura celeste habló de la espera de su hija, de cómo lo motiva y su presente

Federico Valverde , de gran momento en Real Madrid y principal figura de la selección uruguaya, habló de su vida personal y familiar, y de la actualidad celeste en la previa de los amistosos ante Inglaterra y Argelia de este mes de marzo.

El polifuncional volante habló del embarazo que está atravesando su pareja, Mina Bonino, con quien tendrá su primera hija luego de tener ya dos varones.

“Disfrutando, obviamente, como hemos disfrutado los otros embarazos de los otros dos niños”, dijo sobre su momento familiar a AUF TV.

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“Muy feliz, va a ser todo muy nuevo para mí, esperando con mucha ilusión y muchas ganas. Aprender a convivir con una niña, a hacerles la colita en el pelo, eso me va a costar, pero muy feliz de afrontar todo eso”, comentó.

Además, confirmó lo que dijo Mina Bonino, de que cuando ella estuvo embarazada él mejoró su nivel futbolístico. “Es verdad. Me motiva mucho, creo que este va a ser mi último prime”, bromeó.

20250721 Federico Valverde disfruta de sus vacaciones con su esposa Mina Bonino y sus hijos previo a volver con Real Madrid Federico Valverde disfruta de sus vacaciones con su esposa Mina Bonino y sus hijos previo a volver con Real Madrid

Su posición y su velocidad que lo sorprende

Ya en el plano del fútbol, Valverde habló de su posición en la cancha: “Me gusta ayudar al equipo. A veces el equipo necesita un lateral, ahí voy a estar para ayudar al equipo. A veces necesita un extremo, ahí voy a estar. Me gusta siempre ayudar a lo que necesita mi compañero, a lo que necesita el cuerpo técnico, estar a disposición. Y uno trabaja para que las cosas cuando entran al campo vayan bien. Para eso trabajo el día a día, descanso, me alimento bien, para que las cosas vayan bien”.

El volante también reconoció que a veces se sorprende con las imágenes de sus corridas en Real Madrid.

“Yo siento que soy rápido, sí”, dijo. “Pero me sorprendo también cuando veo las imágenes. Es verdad que siempre fui una persona rápida, un jugador rápido. Pero creo que también eso, con mis ganas, con mi motivación, mi dinámica que tengo ahora, creo que eso también aumenta esa velocidad que vaya mucho mejor”.

Valverde coincidió con los dichos de sus compañeros merengues, quienes lo destacaron como un ejemplo de entrega. “Trabajo para eso. Vivo 24 horas para el fútbol, para poder estar bien, para dar lo mejor de mí en cada partido. Es verdad que hay veces, después de tantos partidos acumulados uno, es verdad que se nota un poco el cansancio, pero lo importante, como siempre digo, es siempre estar ahí, con el equipo firme, con dolor, sin dolor, siempre viajar a donde sea, estar disponible y que los compañeros vean el ejemplo que es uno, y eso me llena de orgullo”.

Federico Valverde

Sobre ser capitán y figura de Real Madrid, y capitán celeste, a los 27 años, reconoció que su caso “no es normal”. “Pero disfruto mucho, valoro muchísimo”, comentó. “Es verdad que hay veces que cuesta caer, como momentos que me tocó vivir con Uruguay debutando metiendo un gol, como los que viví hace poco metiendo un hat -trick en un partido que jamás me imaginé que iba a marcar más de dos goles. Para mí es un momento único que a veces cuesta asimilar. Pero bueno, al final eso también me sirve a seguir trabajando mucho más, a seguir enfocado mucho más en el fútbol, que creo que es lo que me hace también estar a un buen nivel. Y bueno y llegar a la selección y poder dar una buena imagen también hacia mis compañeros”.

Además, dijo que le “gusta” llevar toda esa responsabilidad. “Al final, uno cuando era niño soñaba con jugar en los mejores clubes del mundo, con jugar en la selección. Es verdad que en ese momento uno no sabe que detrás de todo ese sueño hay muchos momentos que no son buenos y que uno recibe críticas, que no recibe elogios todos los días. Pero a mí me gusta, creo que me hizo ser mucho más fuerte como persona, también como futbolista, dentro del campo, afrontar determinadas situaciones de otra manera, me ayudó un montón. Entonces siempre valoro cada momento las cosas cuando no van bien. Me hacen tener otra transparencia a la hora de afrontar los problemas, saber convivir con ellos y darle la vuelta lo más rápido posible”.

Ronald Araujo y la amistad con Josema

Consultado al respecto, Valverde también destacó a Ronald Araujo como capitán de Barcelona, lo que considera un motivo de orgullo para Uruguay.

Ronald Araujo y Federico Valverde en la selección uruguaya Ronald Araujo y Federico Valverde en la selección uruguaya FOTO: @SELECCION

“Yo creo que sí”, dijo. “Y bueno, también Josema (Giménez) en el Atleti. Creo que somos ejemplos para muchos niños. En el Uruguay hay veces que se suele valorar poco porque capaz que no tenemos un buen rendimiento, por lo menos yo en lo personal, como tengo en mi club en la selección. Pero bueno, capaz que ojalá se llene de uruguayos todos estos equipos, creo que hace bien a lo que es el país, a cómo vivimos el fútbol, cómo lo sentimos, esa pasión”.

“Nosotros hoy por hoy somos la imagen esa que la llevamos por todo el mundo en clubes muy importante, eso es lindo, eso es bueno. Y bueno, siempre opino que se suele valorar mucho estas cosas cuando ya esos jugadores no están en esos equipos. Entonces, creo que ahora tenemos que ser conscientes de los jugadores que tenemos, no solamente en estos tres equipos, sino en la Premier, en todos los sitios del mundo. Siempre hay un uruguayo dando lo mejor por ese equipo y por el país para representarlo bien. Entonces hay que valorar mucho más todo”, agregó.

Sobre José María Giménez, destacó la amistad que tienen al vivir en Madrid.

“Tenemos una amistad muy grande con Josema. Siempre me ha cuidado desde que yo llegué a Madrid. Siempre ha estado ahí para ayudarme cuando yo estaba solo, con mi mujer, con mi hijo, con mis papás, solos. Él siempre fue una persona que acercó a que las cosas pudieran estar mucho mejor para mí, para que yo me sintiera mucho más cómodo y eso que estamos en diferentes equipos, muy pocas veces suele pasar, entonces yo siempre voy a estar muy agradecido a él, a todo como me trató él, su familia. Son personas excelentes”.

selección uruguaya Federico Valverde, Guillermo Varela, José María Giménez y Brian Ocampo en la selección uruguaya Foto: @Uruguay

“Mucha gente se la agarró conmigo”

De cara a los amistosos que se vienen, dijo que son los últimos aprontes para el Mundial.

“Son los últimos partidos de cara al Mundial para prepararnos bien, para conectarnos bien dentro del campo, estar juntos, estar unidos, saber el objetivo por el cual vamos a ir al Mundial, ya plasmarlo en estos dos partidos, que los compañeros los más nuevos y los que llevamos mucho más tiempo estemos cómodos dentro del campo y hagamos lo que quiera el entrenador y que nos vaya bien”.

Tras un Mundial Qatar 2022 que lo dejó con gusto amargo y enojo, en Estados Unidos, México y Canadá quiere ir por todo. “Sí, tengo ganas, obviamente”, señaló. “El fútbol lo bueno que tiene es que en un abrir y cerrar de ojos tenés otra revancha, tenés otros partidos para poder demostrar y cambiar toda esa imagen que uno dejó. Siempre, como digo, yo creo que las cosas fueron mal a nivel grupal. Mucha gente se la agarró conmigo, son cosas que suelen pasar, es normal, es parte del fútbol. Como te digo, al final eso también me hizo crecer como persona, como futbolista, a saber afrontar determinadas situaciones, a seguir creciendo. Capaz que yo sentía que estaba en un buen momento y al final no era lo que necesitaba la selección en ese momento para que yo viera lo mejor de mí. Creo que hoy estoy en otra etapa, más maduro, y creo que va a ser un buen Mundial para todos”.

000-32xq7vk-jpg..webp La frustración de Valverde en Qatar PABLO PORCIUNCULA / AFP

Sobre el grupo que le tocó a Uruguay, con Arabia Saudita, Cabo Verde y España, señaló que le gustó. “A ver, al final hay que jugar contra todos, hay que ganarles a todos, intentar ser un buen mundial y ojalá podamos festejar, que es el sueño de todos, en Uruguay con nuestra gente”.

Con respecto al duelo ante España, señaló que en Madrid dicen que va a ser un “partidazo”. “Los uruguayos vivimos el fútbol de tal forma, con una pasión, que dejamos la vida dentro del campo. Creo que España, hoy por hoy, es una de las mejores selecciones a nivel mundial. Juegan muy bien, tienen buenos jugadores. Creo que va a ser un gran partido”, opinó.

Además, consideró que Uruguay le puede ganar a la roja. “Nosotros, como siempre digo, tenemos que enfocarnos en nosotros, en dar lo mejor de cada uno de los jugadores. Que los jugadores que estén fuera también estén preparados porque en estas competiciones es siempre bueno que todos los jugadores estén involucrados en lo mismo. Y bueno, ojalá podamos hacer un gran papel”.