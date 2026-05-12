La joven que se volvió viral por celebrar triunfo de Orsi respondió a las críticas y fue defendida por Cosse

La joven que se volvió viral en redes sociales al celebrar con el triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones nacionales de noviembre respondió a las críticas recibidas tras su decisión de mudarse a Argentina y fue respaldada por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse .

"Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho . Así que les mandamos un beso y quiero que sepan todos que no nos vamos más", dijo al ser entrevistada en 2024 por un móvil de Telemundo (Canal 12).

Los dichos de la joven causaron gran impacto a nivel nacional con la proliferación de memes y referencias desde la política que resisten hasta la actualidad.

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Sin embargo, dicho momento viral tuvo un importante revés para la joven luego de que en las últimas horas se conociera que estaba viviendo en Argentina .

Este hecho despertó la crítica de gran número de usuarios de las redes sociales que llevaron a la mujer a publicar en su Instagram un fuerte descargo denunciando la existencia de "amenazas de muerte" contra ella.

"La verdad es que no voy a 'caretear', se pueden ir todos bien a cagar. Me parece demasiado fuerte que sigan pendientes de mí", comenzó señalando.

Tras esto, sostuvo que no dará explicaciones sobre sus razones para migrar e invitó a la gente a que "revisen" el hecho de "cagarla a puteadas".

"El nivel de odio que manejan no tiene ni pies ni cabeza. No tengo que dar explicaciones. Estas no son las formas", sostuvo la mujer.

Además, aseguró sentirse "orgullosa" de lo que dijo en ese momento y que eso "no va a cambiar ni en pedo".

Finalmente, cerró su oratoria expresando: "Puede haber variantes y se pueden dar discusiones, pero en estos términos no, y la verdad, el cómo están reaccionando habla más de ustedes que de mí".

Tras la publicación del posteo en redes sociales, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió al hecho en su cuenta de X y cuestionó los ataques contra la joven.

"Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral. ¡Basta de violencia!", escribió.