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Devolución Fonasa retenida: el trámite ante BPS para liberar el pago

El sistema de BPS frena el pago de forma automática al registrar datos contradictorios en las actividades, pasividades o subsidios del titular

11 de mayo de 2026 14:47 hs
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) retiene la devolución del Fonasa cuando detecta inconsistencias en la información del beneficiario. Este bloqueo ocurre por errores entre los vínculos familiares declarados para la cobertura médica y el código del seguro de salud, pero puede solucionarse mediante una gestión digital.

A quiénes afecta la retención

La medida del organismo previsional impacta directamente sobre trabajadores, jubilados y pensionistas.

El sistema frena el pago de forma automática al registrar datos contradictorios en las actividades, pasividades o subsidios del titular.

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Para liberar los fondos, es obligatorio subsanar la información incorrecta en la base de datos estatal.

Los requisitos para habilitar el cobro

El trámite exige cumplir con condiciones básicas para validar la identidad del beneficiario ante el Estado.

  • Documento de identidad vigente.
  • Cédula en buen estado de conservación.
  • Usuario personal del BPS para realizar las gestiones en línea.

El paso a paso para solucionar el problema

Para corregir la inconsistencia y acceder al dinero, realizá el siguiente procedimiento en la plataforma oficial:

  • Ingresá al portal del BPS con tu usuario y contraseña personal.
  • Entrá a la sección Consultar mis vínculos personales para revisar qué familiares están asociados a tu cobertura médica.
  • Verificá si existen errores o datos desactualizados en tu grupo familiar.
  • Si necesitás hacer cambios, accedé al apartado Ingreso y modificación de vínculos familiares para cargar la información correcta.
  • Confirmá las modificaciones para que el sistema actualice tu estado y habilite el cobro de la devolución.

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