UTE cedió al Mides ex edificio de Fripur para alojar a personas en situación de calle

El Directorio de UTE votó por unanimidad la semana pasada ceder por unos meses el predio del exfrigorífico pesquero Fripur al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que pueda alojar allí a personas en situación de calle .

Así lo informó el vicepresidente de la empresa pública, Roberto Bentancor, en una rueda de prensa realizada este lunes, donde resaltó que la votación fue por unanimidad en el Directorio y que el contrato de cesión rige hasta octubre, aunque podrá extenderse en caso de que el Mides lo solicite .

El edificio está ubicado en el barrio La Aguada , entre Rondeau y Cuareim por la calle Manuel Freire.

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Bentancor sostuvo que UTE dejó el exlocal de Fripur " en las mejores condiciones " posibles para albergar a las personas en situación de calle, por ejemplo acondicionando la instalación eléctrica.

De esta manera, el jerarca detalló que para el viernes ya había 127 personas instaladas allí y dijo que el edificio tiene capacidad para hasta 200 personas.

Por otra parte, UTE votó —también por unanimidad— "prestar algunos vehículos" de la empresa para que sean utilizados por el Mides, "por lo menos hasta la finalización de setiembre u octubre".

Desde el jueves pasado rige la alerta roja para personas en situación de calle, que establece la posibilidad de hacer evacuaciones obligatorias de las personas en situación de calle que estén a la intemperie para preservar su salud.

Esta medida se había adoptado también el año pasado y rigió por unos tres meses, hasta que el gobierno decretó su cese.

En el marco de esta declaratoria, el gobierno dispuso de centros de evacuación, como la Escuela Nacional de Policía y el servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército Nacional.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, cuando se anunció que entraría a regir la alerta roja, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había adelantado que se implementarían dos centros nuevos para alojar personas en situación de calle: uno en La Aguada —que corresponde al expredio de Fripur— y otro en Canelones, entre La Paz y Las Piedras.