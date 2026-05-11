"Señal equivocada": Andrade criticó visita de Orsi al portaaviones USS Nimitz y habló del "error más grave" de un integrante del PCU

El senador del Frente Amplio ( FA ) y secretario general del Partido Comunista del Uruguay ( PCU ), Óscar Andrade , opinó sobre la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz y la catalogó como una "señal equivocada" .

Sobre la posición crítica del PIT-CNT y de varios dirigentes del FA sobre la visita de Orsi al portaaviones, Andrade señaló que estas declaraciones debían entenderse por el "contexto" actual mundial.

"Estamos en un momento que es muy dramático, donde las acciones nuestras, del sistema político uruguayo, tendrían que ser contundentes y coincidentes en tratar de que se frene lo que está pasando en el mundo hoy. Eso no está pasando, y es medio lamentable ", dijo en referencia a las políticas exteriores de Estados Unidos en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

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Tras esto, señaló que el gobierno estadounidense "no tiene derecho" a invadir otros países como Venezuela o Cuba y tampoco a establecer "sanciones económicas" contra ciertas naciones.

"No tenés derecho, como no hay derecho a las sanciones económicas. A mí me molesta mucho cuando se da por suyo que se pueden aplicar sanciones económicas. ¿En nombre de qué? ¿Qué te da derecho a eso? Violás toda normativa internacional", sostuvo.

En este marco, donde se "viola toda la normativa internacional", Uruguay debe ser, según Andrade, "muy contundente" en el tema. "Lo está siendo en la declaración, pero la gestualidad parece inoportuna", dijo.

"No es que Yamandú [Orsi] se declarara a favor de la actitud guerrerista de Trump, es evidente que no, pero subirse a un portaviones militar se presta a una señal equivocada", expresó después.

Además, aseguró que "internamente" desde su partido existe una "cantidad de compañeros" que sienten "mucho malestar" por lo que pasó.

"Para nosotros, es abiertamente inoportuno ir a visitar un portaaviones nuclear en este contexto cuando te están anunciando invasión de países", aseveró.

Sobre la visita de Lula a Trump días atrás, matizó que "es distinto recibir un presidente, o visitar un presidente, o tener relaciones diplomáticas, que ir a un portaaviones nuclear".

Finalmente, señaló que la visita "confunde abajo" a la gente y que "hay una parte de la sociedad en la que la señal es muy confusa".

El caso Diego Núñez

Diego Núñez, prosecretario de la Intendencia de Canelones y dirigente del Partido Comunista en ese departamento, fue uno de los integrantes de la delegación uruguaya encabezada por el presidente Yamandú Orsi que el sábado pasado visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz.

Consultado sobre la situación de Diego Núñez, prosecretario de la Intendencia de Canelones e integrante del Partido Comunista que visitó también el portaaviones estadounidense, respondió: "No voy a decir que nos parece un error del gobierno y un acierto de Núñez; es más grave por no haberlo comunicado".

Por este hecho habrá durante esta jornada una reunión "de la departamental de Canelones" en la que se estudiarán eventuales sanciones para el prosecretario. "Yo parto de la base de que parece medio inexplicable lo que pasó", señaló el secretario general del PC.

Tras la visita de Orsi al USS Nimitz, El Observador informó que Núñez acudió a esa recorrida en representación de la comuna luego de que tanto el intendente Francisco Legnani como el secretario general Pedro Irigoin declinaran la invitación de la Embajada de Estados Unidos por razones de agenda.

La respuesta de Orsi a las críticas por visita al portaaviones

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que a Uruguay le "convenía" aceptar la invitación de Estados Unidos para visitar el portaaviones y aseguró que como mandatario no puede hacer política exterior "representando a una fuerza política".

Consultado sobre las críticas recibidas, el presidente subrayó que eran el "precio de la libertad" y de la "responsabilidad de un jefe de Estado".

"Soy presidente de Uruguay y no hago política exterior representando a una fuerza política", dijo en rueda de prensa luego de participar en un homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República.

Uno de los que discrepó con la visita del presidente al portaaviones fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dirigente histórico del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Castillo sostuvo en diversas entrevistas que no le gustó la visita del presidente y que él no hubiese ido.

Preguntado al respecto, Orsi respondió: "Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace. La libertad antes que nada".

Y recordó que sus ministros también son "actores políticos", por lo que no le molestaban las críticas.

El presidente dijo que sí analizó si aceptar o no la invitación de Estados Unidos y que, tras ese análisis, concluyó que lo más conveniente para el país era asistir.

"Son reflexiones que hago con mi equipo y.... Dejemos que pase", se limitó a responder al ser consultado sobre qué argumentos pesaron para tomar la decisión.