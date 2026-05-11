Manuel Ugarte dejará Manchester United después del Mundial 2026 y hay varios clubes interesados, pese al costo de su ficha

El volante Manuel Ugarte aparece entre los nombres con chances de salir de Manchester United en un mercado que puede redefinir buena parte del plantel y todo apunta a que el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa abandone dicha institución luego del Mundial 2026.
Con contrato vigente hasta 2029, la etapa del futbolista uruguayo en Inglaterra podría terminar mucho antes de lo esperado y todo apunta a ello.
Llegó desde el Paris Saint-Germain en 2024 como una apuesta fuerte, pero nunca logró asentarse del todo; su participación en la temporada fue irregular y la continuidad esperada nunca apareció.
El futuro de Manuel Ugarte
En Manchester United entienden que el mediocampo será una de las zonas a reforzar. La salida ya confirmada de Casemiro no necesariamente abriría espacio para Manuel Ugarte, ya que la idea es incorporar un nuevo titular que acompañe a Kobbie Mainoo. En esa línea, el jugador uruguayo empezó a analizar alternativas para relanzar su carrera.
Cuando llegó el técnico portugués Ruben Amorim -quien ya lo había dirigido en el Sporting Lisboa-, su arribo parecía ofrecerle un escenario favorable, pero el equipo atravesó una temporada muy por debajo de las expectativas y el mediocampista nunca logró consolidarse.
20250827 Manuel Ugarte y toda la bronca por la eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga de Inglaterra
Manuel Ugarte y toda la bronca por la eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga de Inglaterra
Manchester United pide al menos US$ 30 millones para vender su ficha a un club y hay varios interesados, según expresa la prensa inglesa.
Entre ellos, Newcastle United, Aston Villa y Tottenham Hotspur, clubes ingleses, pero también Juventus de Italia, Galatasaray y Atlético de Madrid.
Sin embargo, Napoli es el destino más prometedor e interesante para Manuel Ugarte, según las mismas fuentes.