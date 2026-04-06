El aspecto desconocido de Manuel Ugarte en un viaje de placer y la respuesta de Giorgian De Arrascaeta: "Si te ve Juan Álvez con ese short..."
El volante de Manchester United y de la selección uruguaya disfrutó de unos días libres con atuendos diferentes
6 de abril de 2026 18:14 hs
Manuel Ugarte estuvo unos días libres en Marruecos
Manuel Ugarte, jugador de Manchester United y de la selección uruguaya, aprovechó unos días libres luego de jugar la doble fecha FIFA ante Inglaterra y Argelia, que terminaron con sendos empates 1-1 y 0-0, respectivamente, y viajó a Marruecos.
El futbolista fue acompañado de su pareja y se mostró con distintos looks, todos muy diferentes a los que utiliza diariamente.
La reacción de De Arrascaeta
Manuel Ugarte compartió varias fotos en su cuenta de Instagram de lo que fue su viaje a Marruecos.
Sus atuendos fueron tan llamativos, que dos compañeros de la selección uruguaya le contestaron enseguida.