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El aspecto desconocido de Manuel Ugarte en un viaje de placer y la respuesta de Giorgian De Arrascaeta: "Si te ve Juan Álvez con ese short..."

El volante de Manchester United y de la selección uruguaya disfrutó de unos días libres con atuendos diferentes

6 de abril de 2026 18:14 hs
Manuel Ugarte estuvo unos días libres en Marruecos

Manuel Ugarte estuvo unos días libres en Marruecos

Manuel Ugarte, jugador de Manchester United y de la selección uruguaya, aprovechó unos días libres luego de jugar la doble fecha FIFA ante Inglaterra y Argelia, que terminaron con sendos empates 1-1 y 0-0, respectivamente, y viajó a Marruecos.

El futbolista fue acompañado de su pareja y se mostró con distintos looks, todos muy diferentes a los que utiliza diariamente.

La reacción de De Arrascaeta

Manuel Ugarte compartió varias fotos en su cuenta de Instagram de lo que fue su viaje a Marruecos.

Sus atuendos fueron tan llamativos, que dos compañeros de la selección uruguaya le contestaron enseguida.

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Uno de ellos fue Brian Rodríguez, quien al verlo con una túnica especie de sotana, trazó un parangón con un sacerdote.

"Te pusiste la de 'beban y coman todos de él'", escribió el futbolista de América de México.

Por su parte, Giorgian De Arrascaeta, en tono burlón le comentó un short con el que se lo vio en una fotografía.

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Manuel Ugarte en Marruecos

Manuel Ugarte en Marruecos

"Si te viera Juan Álvez con ese short...", escribió el crack de Flamengo y de la selección uruguaya.

Cabe recordar que el histórico Juan Álvez, quien se acaba de retirar del fútbol, jugó con Ugarte cuando este se inició en Fénix.

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