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El hijo de un jugador de Peñarol que cumplió dos años y el papá lo celebró: "El que llegó para equilibrar todo"

Mientras los aurinegros piensan en el debut por Copa Libertadores de América, pasan sus últimos momentos en familia en Montevideo"

6 de abril de 2026 16:12 hs
remedi

Peñarol está pronto para volar a Bogotá este martes en donde enfrentará a Independiente Santa Fe por el primero de los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín. En tanto, el hijo de Eric Remedi celebró dos años y su papá lo festejó con un mensaje.

Los carboneros parten a la hora 7.05 en un vuelo chárter y llegarán a Colombia a las 13.45 de Uruguay, dos menos en el país anfitrión.

Tampoco viajará el arquero Washington Aguerre, debido a que debe cumplir una sanción de dos encuentros.

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El festejo de Eric Remedi

Eric Remedi llegó a Peñarol en enero del año pasado y fue tan bueno su desempeño, que los carboneros le renovaron contrato en esta temporada.

El pasado sábado ante Progreso, el argentino metió una asistencia espectacular desde su propia cancha para que Luis Angulo anotara el segundo de los carboneros.

Posteriormente y antes de viajar a Colombia, celebró el segundo cumpleaños de su hijo y lo hizo subiendo varias fotografías, más de una de ellas, con la camiseta de Peñarol.

"Hoy el tanque cumple 2. El que llegó para equilibrar todo, el regalón de mamá pero codo a codo con papá. El que trajo tranquilidad a la casa y si está complicado, nada que la comida no pueda ayudar", comenzó escribiendo el futbolista.

Y añadió: "Al que le encanta madrugar y todo es sonrisa, el que cuando llegás siempre te recibe atrás de la puerta. Felices 2 añitos tanque de mi vida. Papá te ama mucho, papurri, que seas siempre así de bueno y feliz". ‍

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