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Peñarol le abrió el Centro de Alto Rendimiento de Solymar a los barras de su equipo y los de Corinthians para un ameno encuentro

Tal como hizo la barra de Corinthians en San Pablo con la de Peñarol, los aurinegros le abrieron las puertas del Centro de Alto Rendimiento de Solymar a los hinchas para que vivieran un ameno encuentro previo al partido de Copa Libertadores

21 de mayo de 2026 18:51 hs
Video: @IDCorinthiana

La barra de Peñarol recibió y agasajó este jueves a la de Corinthians, en un acto de reciprocidad entre las hinchadas.

Antes de ese ameno encuentro, Peñarol había informado en un comunicado que"la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros" a "la sede de la hinchada organizada de Corinthians 'Gaviões da Fiel', ubicada entre la Avenida Sérgio Tomás y Rua dos Italianos de San Pablo.

Según la institución, esa decisión "se tomó con el aval de los referentes de ambas hinchadas, que han mantenido contactos en los últimos días en referencia a este partido".

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De esa forma, la hinchada de Peñarol no tuvo problema alguno en la concentración de sus hinchas ni tampoco en el traslado al estadio ni después del cotejo.

En reciprocidad, ahora Peñarol abrió una de sus instalaciones para que los barras de ambos clubes tuvieran un encuentro previo al partido.

El recinto elegido fue el Centro de Alto Rendimiento de Solymar.

Ahí los barras compartieron bebidas y comida haciendo uso de la barbacoa del club donde se encendió un fueguito.

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