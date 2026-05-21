Peñarol le abrió el Centro de Alto Rendimiento de Solymar a los barras de su equipo y los de Corinthians para un ameno encuentro

La barra de Peñarol recibió y agasajó este jueves a la de Corinthians, en un acto de reciprocidad entre las hinchadas.

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Cuando Peñarol fue a San Pablo, el pasado 30 de abril, la barra de Corinthians, "Gaviões da Fiel" , le abrió las puertas de la sede del club a los hinchas aurinegros que viajaron a San Pablo.

Antes de ese ameno encuentro, Peñarol había informado en un comunicado que"la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros" a "la sede de la hinchada organizada de Corinthians 'Gaviões da Fiel', ubicada entre la Avenida Sérgio Tomás y Rua dos Italianos de San Pablo.

Según la institución, esa decisión "se tomó con el aval de los referentes de ambas hinchadas , que han mantenido contactos en los últimos días en referencia a este partido".

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De esa forma, la hinchada de Peñarol no tuvo problema alguno en la concentración de sus hinchas ni tampoco en el traslado al estadio ni después del cotejo.

En reciprocidad, ahora Peñarol abrió una de sus instalaciones para que los barras de ambos clubes tuvieran un encuentro previo al partido.

El recinto elegido fue el Centro de Alto Rendimiento de Solymar.

Ahí los barras compartieron bebidas y comida haciendo uso de la barbacoa del club donde se encendió un fueguito.