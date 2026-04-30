La barra de Corinthians recibió a los hinchas de Peñarol en su sede para la previa del partido por Copa Libertadores

La barra de Corinthians , conocida como los "Gaviões da Fiel" , recibió a la hinchada de Peñarol en su sede, que oficia como el punto de encuentro de la parcialidad carbonera en la previa del partido de este jueves entre ambos equipos por la Copa Libertadores .

Horas atrás, Peñarol informó en un comunicado que "la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros " a "la sede de la hinchada organizada de Corinthians 'Gaviões da Fiel ', ubicada entre la Avenida Sérgio Tomás y Rua dos Italianos de San Pablo.

Según la institución, esta decisión "se tomó con el aval de los referentes de ambas hinchadas , que han mantenido contactos en los últimos días en referencia a este partido".

IMPORTANTE: CAMBIO DE PUNTO DE ENCUENTRO. Se informa que, tras nuevas reuniones en las últimas horas, la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros. El mismo será en la sede de la hinchada organizada de Corinthians…

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Hinchas de Peñarol robaron whisky en una estación de servicio de Santa Catarina, Brasil, fueron demorados y uno resultó detenido en comisaría; mirá los videos de las cámaras de seguridad

"Se mantiene el horario de las 15:00 para el encuentro de los hinchas en ese punto pactado, partiendo hacia el estadio a las 17:00", cuatro horas antes del comienzo del partido en el Arena Neo Química, agregaron desde el club.

A pesar del horario pactado para la llegada al lugar, varios hinchas de Peñarol arribaron antes a la sede de los Gaviões, en un encuentro repleto de banderas de ambos equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luissfabiani/status/2049883979587678365?s=20&partner=&hide_thread=false Clima muito amistoso na sede dos Gaviões da Fiel. pic.twitter.com/AisDLX3vJ1 — Luis Fabiani (@luissfabiani) April 30, 2026

Un hincha de Peñarol detenido

Un grupo de hinchas de Peñarol que viajaba al partido ante Corinthians en San Pablo fue demorado y un parcial fue detenido y llevado a comisaría, tras robos en una estación de servicio en Tijucas, Santa Catarina, a unos 50 kilómetros de Florianópolis.

En un operativo policial, tres ómnibus que trasladaban a hinchas aurinegros fueron detenidos por la Policía Militar de Santa Catarina este miércoles a la noche, luego de que recibieran la denuncia de que estaban robando bebidas alcohólicas en la estación WDcon, en el barrio Morretes.

En los allanamientos se encontraron ocho botellas de whisky Johnnie Walker, cuatro de la variedad Black Label y cuatro de la variedad Red Label, todas confirmadas como robadas, según informó el portal Jornal Razao.

Los robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, lo que permitió comprobar las acciones de los hinchas. Uno de los parciales fue detenido y llevado a la Comisaría de Policía Civil de Itapema, junto con sus pertenencias personales, una mochila y un celular, para los trámites correspondientes, por lo que no pudo continuar el viaje.

En la previa del partido de este jueves, Peñarol advirtió a sus hinchas que fueron a Brasil con una serie de recomendaciones y medidas de seguridad. En esta publicación se compartió la nota del Consulado de Uruguay en San Pablo, en la que se pone énfasis a los delitos de racismo en Brasil, los que son considerados "graves", con pena de reclusión de dos a cinco años y multa, sin derecho a fianza.