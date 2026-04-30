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Giorgian de Arrascaeta fue operado de su fractura de clavícula: Flamengo aseguró que la intervención fue un éxito y explicó qué le realizaron

Flamengo estima que Giorgian tardará 45 días en recuperarse, cuando la selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugará su primer partido del Mundial 2026 en 46 días

30 de abril de 2026 14:11 hs
Giorgian De Arrascaeta salió lesionado en Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta salió lesionado en Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores

"El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha, lesión sufrida aún en el primer tiempo del partido entre Flamengo y Estudiantes, válido por la Conmebol Libertadores", anunció el Flamengo en sus redes sociales.

Flamengo marcó que la operación por la que pasó De Arrascaeta "consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos".

La publicación del club de Río está acompañada de un video grabado por Fernando Sassaki, jefe del departamento médico de Flamengo, que realizó la intervención junto a los especialistas Márcio Schiefer y Bruno Tebaldi. Según Sassaki, la intervención fue "un éxito", y espera que el uruguayo reciba el alta este viernes por la mañana.

El tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta que calculó Flamengo, que confirmó su operación este jueves, y el caso de éxito que recordaron en Brasil

Alerta y preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: se fracturó la clavícula Giorgian De Arrascaeta por Copa Libertadores; mirá el video

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La lesión de Giorgian, que se retiró del Estadio Uno de La Plata a los 17 minutos tras chocar en un cruce con Ezequiel Piovi, es una pésima noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que tendrá en duda hasta último momento a un jugador que tenía un puesto asegurado en el Mundial 2026.

El tiempo estimado de recuperación que maneja Flamengo es de 45 días para que vuelva a las canchas, lo que dependerá de la evolución fisiológica, lo que es individual para cada caso La selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, por lo que De Arrascaeta llegaría con lo justo al estreno, que sería 46 días después de la intervención quirúrgica que se realizó este jueves.

Pese a los tiempos, GloboEsporte destacó que la participación del uruguayo en la Copa del Mundo está “en riesgo”, tal como señalaron en Flamengo.

Dicho medio brasileño recordó un caso de éxito de una operación de clavícula que tuvo una rápida recuperación: se trato del caso del volante Álvaro Montoro, jugador argentino de Botafogo, que se quebró en el Mundial Sub 20 y que volvió a jugar a los 41 días de la operación.

Giorgian De Arrascaeta

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