Presidencia de la República recordó los beneficios relacionados con el "Día del trabajador rural"

Presidencia de la República destacó que este 30 de abril, sucede desde 2013, es Uruguay el "Día del trabajador rural", con el objetivo de "conmemorar el esfuerzo y dedicación de las mujeres y hombres que laboran en el ámbito rural de nuestro país", según expresa la ley que instauró esa instancia en el calendario anual.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se recordó que para esos trabajadores cada 30 de abril es un feriado no laborable pago, lo mismo que sucede con la totalidad de los trabajadores durante cada 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador.
Existen en Uruguay 41.918 explotaciones agropecuarias con 109.979 trabajadores, con base en el Censo Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del año 2024.
Contexto
Recientemente, el 15 de abril, se conmemoró en Uruguay el "Día del productor rural", instancia que tiene como motivo para hacerse en esa fecha una doble tragedia, la muerte de dos productores agropecuarios mientras trabajaban durante un intenso temporal en 2016.
Feriado no laborable pago para trabajadores rurales
Este jueves desde Presidencia de la República se informó que la Ley N° 19.000, el 15 de noviembre de 2012, instauró un feriado no laborable pago para todos aquellos que se desempeñan en actividades vinculadas a la producción agropecuaria. Dicha decisión integra el reconocimiento a los trabajadores de ese sector, que incluye la negociación colectiva, la jornada laboral de ocho horas y derechos a la sindicalización y a la salud y la seguridad en la práctica de sus tareas.
“Su condición de aislamiento, históricamente, los ha dejado postergados en las reivindicaciones que otros trabajadores urbanos sindicalizados sí han conquistado”, se señala en la exposición de motivos del proyecto original.
Logros destacados por Presidencia de la República
Presidencia recordó que quienes se desempeñan en actividades rurales cuentan con negociación colectiva desde 2005, cuando fueron convocados nuevamente los Consejos de Salarios. Con ese avance, los trabajadores accedieron, mediante negociación tripartita, a mejoras en derechos sociales y condiciones laborales y de seguridad. Un reciente acuerdo firmado en 2025, definido por el gobierno como "histórico", mejoró las condiciones para el conjunto de trabajadores mediante días de licencia para el cuidado de familiares enfermos, cláusulas de salud mental y canasta escolar. Eso se añade a derechos de todos los trabajadores: aguinaldos, licencia anual y días extra por antigüedad, salario vacacional, horas extras que se pagan al doble de las horas laborales comunes y un 20% más en el pago de las horas desempeñadas durante la noche. Además, desde 2009, tras la promulgación de la Ley de Regulación de la Jornada Laboral y el Régimen de Descanso, N° 18.441 del 24 de diciembre de 2008, quienes se desempeñan en este sector económico trabajan por un máximo de ocho horas por jornada y esa normativa marca un ciclo laboral semanal topeado en 48 horas.
Contexto
Datos del MTSS indican que más de 15.000 trabajadores rurales, tras las regulaciones mencionadas, redujeron sus jornadas que, en ocasiones, superaban las 60 horas semanales.
Mensajes por el Día del trabajador rural
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