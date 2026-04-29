La Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo sumó su voz al debate sobre los planes de uso y manejo del recurso

"Cuidar el suelo no es una carga accesoria: es una condición esencial para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del Uruguay presente y futuro" , afirmó la Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) en un documento que expresa el parecer de ese colectivo sobre el valor de los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos (PUMRS) .

La SUCS, presidida por Verónica Ciganda y con una directiva conformada con profesionales de gestión actual en ámbitos de gobierno y de los sectores empresarial, de la investigación y de la educación, aportó su posición "como sociedad científica" tras recientes "manifestaciones públicas que cuestionan la utilidad, pertinencia o impacto" de los citados planes.

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En la inauguración de la Expo Rural de Melilla el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) - Rafael Ferber - se expresó sobre este tema: "En su momento los que lo impulsaron buscaban una regulación para cuidar este recurso, situación atendible para muchos desde lo productivo y por las presiones recibidas desde varios sectores de la sociedad, hoy tenemos un costo duro en el Estado y en los productores que basa su accionar en cuestiones burocráticas que están bien lejos de las chacras, cinco años después no tenemos ningún estudio objetivo al respecto, no sabemos si debe continuar igual, si se debe mejorar en algunos aspectos, o si no aporta nada y se debe dar de baja". Anunció, en ese instante, que ese estudio inexistente "lo vamos a generar nosotros". Minutos después el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti , sobre revisar los planes de uso y manejo del suelo afirmó: "Estoy de acuerdo, pero no que no existan, con esto mejoramos bastante, capaz que pueda haber alguna limitación, que no la estoy viendo, pero estamos dispuestos a discutirlo".

Conservar el suelo: "Política de Estado"

En el comunicado de la SUCS, remitido a El Observador este miércoles 29 (verlo completo más adelante) se indica, entre otras reflexiones, que "la conservación del suelo constituye una política de Estado de larga trayectoria en Uruguay" que "responde al reconocimiento de que es un recurso estratégico para la producción agropecuaria, el ambiente y el desarrollo nacional".

Se trata de un recurso finito y no renovable en escala de tiempo humana, cuya degradación compromete tanto la productividad futura como múltiples servicios ecosistémicos Se trata de un recurso finito y no renovable en escala de tiempo humana, cuya degradación compromete tanto la productividad futura como múltiples servicios ecosistémicos

"Los PUMRS surgieron como respuesta técnica e institucional frente al incremento del riesgo erosivo asociado a cambios en los sistemas agrícolas, y fueron diseñados sobre la base del conocimiento científico acumulado en el país, integrando investigación nacional, experiencia productiva y capacidades técnicas públicas y privadas", se expuso.

"Su implementación ha significado un avance relevante en materia de gobernanza de recursos naturales", se añadió a lo anterior.

La SUCS sostiene que desde el punto de vista técnico, los planes constituyen una herramienta preventiva orientada a mantener las pérdidas de suelo dentro de niveles tolerables, promoviendo sistemas productivos compatibles con la sostenibilidad.

También que su desarrollo e implementación han impulsado mejoras en planificación predial, monitoreo, uso de información geoespacial y adopción de buenas prácticas de manejo.

Planes de uso y manejo: "Son perfectibles"

"Como toda política pública, los PUMRS son perfectibles", se puntualizó, explicando que "la mejora continua, la actualización metodológica, la simplificación administrativa cuando corresponda y el fortalecimiento de la extensión y comunicación con productores son objetivos legítimos y deseables".

"Sin embargo, revisar instrumentos no debe confundirse con desvalorizar los fundamentos científicos que los sostienen ni con debilitar avances logrados en conservación de suelos", se advierte en el comunicado.

"La SUCS entiende que el debate público sobre estos temas debe apoyarse en evidencia, información técnica rigurosa y visión de largo plazo", es otro de los conceptos difundidos.

Finalmente, se considera también que "Uruguay ha construido un reconocimiento nacional e internacional en materia de manejo sostenible de suelos, activo especialmente valioso en un contexto donde los mercados demandan crecientemente garantías ambientales y trazabilidad productiva".

El comunicado