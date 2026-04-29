"Vamos a investigar, pero vamos a investigar todo": blancos presentaron denuncia para crear investigadora de ASSE en Diputados

La bancada de diputados del Partido Nacional (PN) presentó a la Presidencia de la Cámara de Representantes una denuncia que busca instalar una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) desde 2015 hasta la fecha.

" Vamos a investigar, pero vamos a investigar todo ", subrayó el diputado blanco Federico Casaretto, en relación a la denuncia penal que resolvió presentar la gestión actual de ASSE, encabezada por Álvaro Danza, por presuntas irregularidades cometidas en el período pasado de Leonardo Cipriani.

El Partido Nacional —según sostuvo Casaretto en la conferencia de prensa de este miércoles— entiende que el Frente Amplio busca "judicializar la política" al presentar la denuncia penal contra la administración anterior.

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El representante nacional Federico Casaretto presentó una solicitud para la creación de una comisión investigadora con el cometido de analizar presuntas irregularidades en ASSE desde el año 2015 hasta la fecha. En ese marco, y conforme a la normativa vigente, se dispuso la… pic.twitter.com/lejJESFcB3

De prosperar la creación de una comisión investigadora —para lo cual primero se deberá cumplir el paso de instalar una pre investigadora— los blancos buscarán que se indague en las presuntas irregularidades de la gestión de ASSE, pero desde 2015 a la fecha, incluyendo el período de Cipriani y también lo que va del de Danza.

Sobre la actual gestión, Casaretto enumeró una serie de cuestiones que llaman la atención de su partido, como el hecho de que Danza haya cobrado una prima por "dedicación permanente" como presidente de ASSE, mientras mantuvo los cargos en la actividad privada (a los cuales renunció con posterioridad).

"Era evidente que, teniendo cinco trabajos, no había una dedicación permanente", apuntó Casaretto.

También indagarán en los cambios a la estructura jerárquica del organismo, así como a la contratación de un "brindis para 700 personas" que costó $ 344 pesos o el cambio de logo de ASSE que costó US$ 60 mil.

Casaretto también mencionó la reciente licitación publicada por ASSE para contratar traslados de pacientes no medicalizados, que permitió a los taxis presentarse al llamado, pero fue impugnada por la Cámara de Emergencias Móviles y actualmente está en suspenso.

Consultado sobre el apoyo que tendrá esta denuncia de parte de los otros miembros de la oposición que integran la cámara —el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente e Identidad Soberana—, Casaretto respondió: "La oposición de este país en este momento está en condiciones de llevar adelante una investigación de uno de los organismos del Estado".